'Nintendo Switch 2 komt in juni uit'

Nintendo brengt de Switch 2 in juni uit, aldus de doorgaans goed geïnformeerde gamejournalist Tom Henderson. De fabrikant brengt volgens Henderson bij launch ook een onbekend aantal firstpartygames uit, waarna vanaf oktober de eerste thirdpartytitels zullen volgen.

Volgens ingewijden hanteert Nintendo een driefasenstrategie bij de release van de Nintendo Switch 2, schrijft Tom Henderson op Insider Gaming. In de eerste fase ligt de focus op firstpartygames, dus games van Nintendo zelf. Een van die games is mogelijk de nieuwe Mario Kart-game die Nintendo eerder al teasede. Vervolgens komen er in de tweede fase, in oktober en november, games uit van thirdpartyontwikkelaars. De derde fase bestaat uit games die rond de feestdagen moeten verschijnen.

De Nintendo Switch 2 werd begin dit jaar aangekondigd, met een vernieuwd ontwerp. Het apparaat krijgt onder meer een extra USB-C-poort, grotere Joy-Cons die magnetisch te bevestigen zijn aan de console en een groter beeldscherm. Volgens geruchten gaat het om een 8,4"-display, maar dit is nog niet door Nintendo bevestigd. Uit FCC-documenten blijkt dat de Nintendo Switch 2 Wi-Fi 6 en NFC ondersteunt. De volledige onthulling van de Nintendo Switch 2 vindt plaats op 2 april tijdens een Nintendo Direct-presentatie.