Nintendo's volgende console wordt backwards compatible met Switch-games, zo bevestigt het bedrijf. Ook Nintendo Switch Online blijft beschikbaar op de Switch-opvolger. Nintendo deelt verder nog geen concrete details over de nieuwe console.

Nintendo bevestigde de backwards compatibility tijdens de bespreking van zijn kwartaalcijfers. "Nintendo Switch-software zal ook speelbaar zijn op de opvolger van Nintendo Switch", schrijft het bedrijf in een toelichting. Nintendo bevestigt daarin ook dat gebruikers hun Nintendo Switch Online-account kunnen overzetten naar de komende console. Het bedrijf spreekt daarin ook over het overzetten van gekochte games.

De Japanse gamegigant beschrijft dat voorgaande Nintendo-consoles niet altijd backwards compatible waren, en dat dat 'de relatie met de klant werd opgebroken' na de release van een nieuwe spelcomputer. Het bedrijf wil naar eigen zeggen de huidige installed base van de Switch blijven bedienen met zijn volgende console. Nintendo heeft tot op heden iets meer dan 146 miljoen Switch-consoles verkocht.

"Tot Nintendo Switch was er geen eenvoudige manier om de aankoop- en gameplaygeschiedenis van consumenten over te dragen naar andere platformgeneraties", aldus Nintendo. "We geloven dat het belangrijk is voor Nintendo's toekomst om (...) de goede relatie die we hebben opgebouwd met de meer dan 100 miljoen jaarlijkse gebruikers van Nintendo Switch over te dragen op de opvolger. Daarom maken we Nintendo Switch Online beschikbaar op de opvolger van Nintendo Switch."

Er werd al langer gesproken mogelijke backwards compatibility voor Nintendo's volgende console, maar dit is de eerste keer dat Nintendo dat officieel bevestigt. Het gamebedrijf heeft nog weinig concrete details over de Switch-opvolger gedeeld, maar beloofde eerder bevestigd dat deze tijdens het huidige boekjaar wordt aangekondigd. Dat boekjaar eindigt op 31 maart 2025.

