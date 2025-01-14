Nintendo maakt wekker in maart voor iedereen beschikbaar

Nintendo gaat zijn bewegingsgestuurde wekker Alarmo vanaf maart via retailers aanbieden. Het apparaat, dat momenteel exclusief verkrijgbaar is voor Switch Online-abonnees, komt beschikbaar in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Nintendo Sound Clock Alarmo

Nintendo zou de alarmklok in januari aanbieden, maar dat is nu uitgesteld naar maart. De Alarmo onderscheidt zich door zijn bewegingssensor die detecteert wanneer gebruikers opstaan om het alarm uit te schakelen. Het apparaat integreert verschillende Nintendo-thema's en geluidseffecten, waarbij recent Mario Kart 8 Deluxe-content is toegevoegd via een update. De wekker kan bediend worden via een knop aan de bovenkant. Het apparaat heeft geen internetverbinding nodig, behalve voor updates en bepaalde online functies. De Alarmo kost 99,99 euro.

De aankondiging komt er in een periode waarin Nintendo verschillende nieuwe producten en diensten heeft geïntroduceerd, waaronder een Lego Game Boy, een museum en een muziekdienst. Daarnaast test het bedrijf momenteel een niet nader toegelicht mmo-project. Analisten verwachten dat Nintendo deze week meer informatie vrijgeeft over zijn volgende spelconsole, de opvolger van de Nintendo Switch.