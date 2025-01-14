Nintendo maakt wekker in maart voor iedereen beschikbaar

Nintendo gaat zijn bewegingsgestuurde wekker Alarmo vanaf maart via retailers aanbieden. Het apparaat, dat momenteel exclusief verkrijgbaar is voor Switch Online-abonnees, komt beschikbaar in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Nintendo Sound Clock Alarmo
Nintendo Sound Clock Alarmo

Nintendo zou de alarmklok in januari aanbieden, maar dat is nu uitgesteld naar maart. De Alarmo onderscheidt zich door zijn bewegingssensor die detecteert wanneer gebruikers opstaan om het alarm uit te schakelen. Het apparaat integreert verschillende Nintendo-thema's en geluidseffecten, waarbij recent Mario Kart 8 Deluxe-content is toegevoegd via een update. De wekker kan bediend worden via een knop aan de bovenkant. Het apparaat heeft geen internetverbinding nodig, behalve voor updates en bepaalde online functies. De Alarmo kost 99,99 euro.

De aankondiging komt er in een periode waarin Nintendo verschillende nieuwe producten en diensten heeft geïntroduceerd, waaronder een Lego Game Boy, een museum en een muziekdienst. Daarnaast test het bedrijf momenteel een niet nader toegelicht mmo-project. Analisten verwachten dat Nintendo deze week meer informatie vrijgeeft over zijn volgende spelconsole, de opvolger van de Nintendo Switch.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 07:47 99

14-01-2025 • 07:47

99

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Reacties (99)

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RoamingZombie 14 januari 2025 08:38
Ik mis nog steeds het nut van de bewegingsdetector. Hij ziet je bewegen...en dan? Wat gaat hij dan doen?
CH4OS @RoamingZombie14 januari 2025 08:48
Dit is een wekker die je niet op het nachtkastje naast het bed zet, maar op het bureau, zodat je wel uit bed móet komen... ;)
kujinshi @CH4OS14 januari 2025 12:24
Dat geldt voor elke wekker. Alles wat dichtbij staat/ligt, kan je met een zwaai weer uitzetten.

Of je moet met het raam open slapen, dan kan je dat ding airborn maken......
CH4OS @kujinshi14 januari 2025 12:27
Ik snap dat elke wekker op afstand gezet kan worden. Maar andersom geldt dat niet; niet elke wekker heeft de bedoeling om op het nachtkastje te staan, dit is zo'n wekker, anders is het veel te gemakkelijk om de knop in te drukken, dat is het hele punt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 14 januari 2025 13:07]

poktor @kujinshi14 januari 2025 14:24
kan die wekker ertegen, als je hem vliegles geeft het raam uit? :+
Zpottr @RoamingZombie14 januari 2025 09:08
Als je gaat bewegen gaat hij níet nog meer herrie maken. En uiteindelijk moet je opstaan anders wordt ie echt lastig.
RoamingZombie @Zpottr14 januari 2025 09:33
Dus net zoals je met elke ander wekker want die kan je ook gewoon wat verder zetten.


Klinkt als een complexe oplossing voor een simpel probleem :+
lenwar @RoamingZombie14 januari 2025 09:37
In plaats van het apparaat een ram/aaitje te geven, hoe je alleen maar op te staan om hem stil te krijgen.

Uiteraard is een knop indrukken simpeler.

Ook gaat de wekker niet af/aan als je niet in bed ligt.
Mellow Jack @lenwar14 januari 2025 12:46
Maar gaat hij dan ook weer aan als je opstaat en binnen 3 seconden weer gaat liggen. :+
ironx @Mellow Jack14 januari 2025 13:19
Antwoord: ja.
If you go back to bed within an hour, the alarm will resume.
Sinester @RoamingZombie14 januari 2025 14:05
Wellicht net zo als met een Google Hub, kan je de wekker (of andere zaken) stop zetten met een hand beweging richting de hub
StefandeGroot @RoamingZombie14 januari 2025 14:28
Sterker nog er zit een millimeter-wave presence sensor in. Die weet gewoon dat je aanwezig bent of niet. Hierdoor gaat die niet af wanneer je er niet bent. De wekker stil krijgen kan dan ook door onder de dekens te bewegen. Het hoeft niet in het zicht dus.

Afhankelijk van de instelling kan die wekker heel vervelend worden, wanneer die waarneemt dat je nog steeds in je bed aanwezig ben.
Schuimpje 14 januari 2025 08:01
Leuk als je een Nintendo item collector bent, verder zie ik het nut er niet echt van in om deze op je nachtkastje te hebben staan i.p.v. de wekker op je smartphone bijvoorbeeld ;)
Scriptkid @Schuimpje14 januari 2025 08:04
Die smart phone laat de clock niet zien. (Zonder interactie)
Deze wel.
CorbataGames @Scriptkid14 januari 2025 08:07
Zet je iPhone eens op z'n kant tijdens het opladen 's nachts, die laat zeker wel de klok zien!
mythrandyr @CorbataGames14 januari 2025 08:12
enkel tijdens draadloos opladen en wanneer die je gezicht detecteert though.
b12e @mythrandyr14 januari 2025 10:04
en wanneer die je gezicht detecteert though.
Dat is instelbaar. Met de Sleep focus mode springt ie wel uit, maar eens in de richting van je mobiel zwaaien doet het scherm ook aangaan, komt geen face id aan te pas.
phoenix2149 @b12e14 januari 2025 10:48
Helaas is de "altijd aan" optie voorbehouden voor de pro modellen en iPhone 14 of hoger.

@Clarissa en @JJoosterman dat is wel gek.
op mijn iPhone 15 (managed phone overigens) staat het er niet bij als optie. en op de site die @b12e aangeeft staat bij ondersteunde modellen voor "scherm altijd aan" het volgende lijstje.
  • iPhone 14 Pro/Max
  • iPhone 15 Pro/Max
  • iPhone 16 Pro/Max

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 14 januari 2025 13:38]

Clarissa @phoenix214914 januari 2025 12:16
Werkt zelfs op mijn iphone 2020 se…
JJoosterman @Clarissa14 januari 2025 13:24
Op mijn iPhone XR 2018 werkt het ook.
Clarissa @phoenix214914 januari 2025 14:40
het is niet de altijd aan functie..
het is de digitale klok functie
https://www.iphoned.nl/tips/digitale-klok-stand-by-iphone/
phoenix2149 @Clarissa14 januari 2025 14:47
Ah OK. Ja dat klopt die had ik ook al op de 13 mini inderdaad. Maar eigenlijk zonder "altijd aan" functie niet heel handig.

Heb het wel eens geprobeerd om de telefoon als klok op nachtkastje te gebruiken zonder de altijd aan. Plus dat ik het wel leuk vond overdag dat je dan foto's op de achtergrond kon zien als soort fotolijstje, maar als hij telkens uit gaat ook niet heel handige feature.

Vind de implementatie, buiten de Pro modellen met altijd aan, dan ook middelmatig.
kneusteun @mythrandyr14 januari 2025 08:18
Lader bekabeld is ook goed en gezicht is bij mij niet nodig.
Of mijn iphone heeft een bug
Scorpio616 @kneusteun14 januari 2025 09:08
De iPhone Pro series heeft sinds de 13e.. of 14e generatie een always on display die terug gaat naar 1Hz. Dus grote kans dat jij een Pro telefoon hebt die dus altijd een klok toont.
sapphire @Scorpio61614 januari 2025 09:16
Standby werkt met elke iPhone sinds iOS 17.
xFeverr @sapphire14 januari 2025 10:20
Maar het scherm is niet bij alle iPhones always on. Dan moet je een mep op je nachtkastje geven oid zodat het scherm wakker wordt.
phoenix2149 @sapphire14 januari 2025 10:49
Maar niet scherm altijd aan wat hier bedoeld wordt. Dat is voorbehouden voor de pro modellen.
kneusteun @Scorpio61614 januari 2025 09:38
Nope, oude 11.
Heel irritant was het want als ik mijn telefoon op de motor monteerde dan ging hij vaak in die stand.

Dus heb het nu uitgezet.

Aangezien ik een helm op heb gok ik dat het gezicht dus ook niet nodig was.
TheVMaster Moderator WOS @Scorpio61614 januari 2025 13:05
Ja en als je je ogen dicht doet, dan gaat het scherm na 10-20 seconden uit en zodra hij iet dat je je ogen open hebt gaat het scherm weer aan. Kwam daar tijdje terug achter 😎
Scriptkid @mythrandyr14 januari 2025 08:24
Booklet case
Schuimpje @mythrandyr14 januari 2025 08:57
Nee hoor, standy mode werkt gewoon wanneer die op z'n zijkant staat zonder FaceID o.i.d.
PhilipsFan @Schuimpje14 januari 2025 09:27
Het werkt, maar het gaat na verloop van tijd wel uit. Heel irritant. Als ik midden in de nacht wakker word en wil weten hoe laat het is, dan is ie altijd uit.
En ja, mijn 'turn display off' staat op 'never'. Toch is ie regelmatig uit.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 14 januari 2025 09:29]

AB-Testing @PhilipsFan14 januari 2025 11:42
Het scherm gaat aan als er beweging gedetecteerd wordt.
Carino @mythrandyr14 januari 2025 09:31
nee hoor, zodra je telefoon in landscape mode staat is de clock altijd aan vanaf iOS 17. wanneer je telefoon in portrait mode staat is inderdaad een detectie van gezicht nodig
Siemaster @Carino14 januari 2025 11:48
alleen bij de modellen met een always on display, aka alleen de pro modellen. misschien dat de 16 het standaard heeft?
TheVivaldi @mythrandyr14 januari 2025 11:56
Ook tijdens bedraad opladen, maar inderdaad alleen na gezichtsdetectie of aanraken van het scherm.
PanzerschrekNL @mythrandyr15 januari 2025 09:42
Nee hoor, werkt gewoon met laden d.m.v. een kabel :)
RangedNeedles @Scriptkid14 januari 2025 08:15
Jawel hoor. Nu ja, voor iOS via Standby toch. Android heeft wellicht ook zo'n feature.
DieMitchell @RangedNeedles14 januari 2025 08:22
Always on display :P
MrDaViper @RangedNeedles14 januari 2025 08:24
Niet op oudere iphones.
Ik dacht enkel vanaf de 15 of 16? (kan mis zijn) Maar een 13 doet het niet. Die laat de clock wel zien als er beweging waargenomen wordt.
Een oudere iPhone heeft de setting om het scherm nooit af te zetten niet.
Zie ook https://discussions.apple.com/thread/255136192?sortBy=rank
cmegens @MrDaViper14 januari 2025 09:25
ik gebruik een iPhone 13 mini in standby mode. Dus ook de 13 kan dat.
MrDaViper @cmegens14 januari 2025 09:29
Niet als een always on display.
Het scherm gaat automatisch uit na een 30sec ofzo en het scherm gaat pas weer aan als de telefoon beweging opmerkt. (tikje tegen het nachtkastje of dergelijke)
Bartske @RangedNeedles14 januari 2025 10:20
Android heeft dit al heel lang. Maar het lijkt me alleen handig als je telefoon een OLED display heeft.
Llopigat @Bartske14 januari 2025 13:16
Ja en nee.

Als je het alleen tijdens het opladen gebruikt is het juist handiger als je een LCD hebt want dan kan het niet inbranden.

Als je het op de accu gebruikt is OLED wel veel prettiger omdat hij maar enkele pixels aan heeft en ook niet zo fel. Ik moet alleen wel zeggen dat het wel redelijk inbrandt ondanks dat de klok zich steeds verplaatst. Ik had op mijn Samsung S7 behoorlijke vertikale banden die in het donker opvielen. En later eens gefilmd en die kwamen precies overeen met de posities van de klok. In het midden was het bijvoorbeeld feller omdat daar alleen de dubbele punt staat. De klok wordt niet zo ver heen en weer geschoven.

Dus tegenwoordig gebruik ik de always on display niet meer.
batjes @Scriptkid14 januari 2025 10:22
De meeste smartphones met Glance hebben gewoon een optie om dat permanent aan te zetten.
Xander2 @Scriptkid14 januari 2025 10:46
... zoals de klassieke electronische wekker die iedereen de deur uit heeft gedaan? :?
InZane @Scriptkid14 januari 2025 11:32
Mijn telefoon wel en ik draag 's nachts ook altijd een horloge vanwege slaapstatistieken e.d.

Die Nintendo wekker ziet er meer uit als een ding voor kleine kindereren btw.
keejoz @Scriptkid14 januari 2025 11:56
Always on Displays bestaan al sedert Nokia het voor het eerst gebruikte in de late 2000s. Samsung heeft ze ondertussen ook al standaard sinds 2016.

Zitten we hier nog op Tweakers of updatet niemand zijn tech nog?
Marzman @Scriptkid14 januari 2025 12:21
Wil je dat? Mijn smartwatch laat ook geen tijd zien zonder interactie als ik slaap. Kan wel trouwens (gewoon een instelling), maar dat is irritant.
Dragony @Scriptkid14 januari 2025 17:14
Ben ik de enige die dit niet snapt? Laat de clock niet zien?
To_Tall @Schuimpje14 januari 2025 08:10
Best een duur product natuurlijk. En vele zullen hun telefoon als alarm gebruiken :+ in tegenstelling 20 jaar geleden.

Maar voor je kids, zou het soms wel een uitkomst zijn een goede wekker. Weekenden zijn ze altijd rond 7 beneden. Als ze naar school moeten willen ze door slapen :+.

Zelf hebben we hue lampen die middels home assistent de kindere wekt indien er in de agenda geen vakantie staat opgenomen.

Maar dan nog moeten we de kids wekken. Dus ja niet alleen Nintendo collector maar zie ook wel een use case.
Heedless @Schuimpje14 januari 2025 09:01
Beetje offtopic, maar ik snap niet waarom je als als verzamelaar een massa product zoals dit wil hebben.

Ik snap het als je een verzameling oude camera’s hebt, of speciale theelepeltjes, of natuurlijk meer unieke games en consoles. Dingen waar je naar moet zoeken, soms mazzel moet hebben en ook wat kennis om te herkennen wanneer iets de moeite waard is.
Als je per se dit soort massa geproduceerde Nintendo spullen wil kopen voor je ‘verzameling’ heb je wat mij betreft geen mooie verzameling maar een koopverslaving ;)

/rant

Ontopic: vanaf de eerste foto van die wekker dacht ik dat het een Aliexpress nep Nintendo product was. Wat een lelijk ontwerp zo met dat vierkante scherm in dat ronde vlak. Denk dat ik niet de doelgroep ben, ik hou het wel lekker bij m’n telefoon als wekker en Switch voor games ;)

[Reactie gewijzigd door Heedless op 14 januari 2025 09:01]

lucatoni @Heedless14 januari 2025 09:23
Onzinnig dat jij gaat bepalen wat een verzamelaar wel of niet mag verzamelen, en ook dat dit in jou ogen een massa product is. Volgens mij maakt de prijs in combinatie met de functie, het een product voor fans die hier wel wat geld voor over hebben.

Daarnaast spreek je jezelf ook tegen. Je mag als verzamelaar wel oude camera's verzamelen? Maar dat was in de tijd van productie toch ook een massa product? Genoeg verzamelaars die producten kopen in tijden dat er nog veel in omloop is, pas later wordt iets exclusief.
TheVivaldi @lucatoni14 januari 2025 12:02
Precies wat je zegt in het laatste deel van je reactie. Ik bedoel: stel dat er (even een fictief getal om mijn punt te maken) 100 kopers zijn en 95 van hen koopt het als gebruiks- en 5 als verzamelobject. Grote kans dat minstens 85 van de 95 uit de eerste groep de wekker na wat jaren (al dan niet kapot) weggooit. Dan blijven er nog 15 over, waarvan 5 in uitstekende conditie, want verzamelaars. Over minstens 30 jaar heb je dan ineens een waardevol (of in elk geval een in waarde toenemend) object in bezit.
Cid Highwind @Heedless14 januari 2025 09:43
Voor biedt OLED een oplossing. Misschien dat ze die versie over een jaar of 4 op de markt brengen? :+
lucatoni @Schuimpje14 januari 2025 09:15
Misschien voor kinderen die geen smartphone hebben?
DonnyBe @Schuimpje14 januari 2025 09:32
Mijn smartphone komt niet tot op de slaapkamer. die blijft 's nachts beneden liggen.
Er gaat voor mij niks boven een echte wekkerradio. (nu op DAB van Pure)

dit blijft wel een leuk ding voor de kinderen... maar iets te duur dan.
WillySis @Schuimpje14 januari 2025 10:36
Lijkt mij dat dit vooral een gadget is voor een jeugdige doelgroep. Voor mensen die moeilijk uit bed kunnen komen kan het ook een oplossing zijn, want je kan hem zo instellen dat je fysiek overeind moet komen om het alarm uit te schakelen.
Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen, maar een daarvan was als puber wel moeilijk uit bed te krijgen. Resultaat was dat moeder mee moest haasten om haar nog net op tijd de deur uit te kunnen werken om op tijd op school te kunnen komen.
sypie @Schuimpje14 januari 2025 11:06
Telefoon naast bed... Brrrr.

Gewoon een < €3 wekker die je iedere avond weer aan moet zetten. Kwestie van routine.
ThanosReXXX @Schuimpje14 januari 2025 11:12
Heeft je smartphone dan een bewegingssensor of een slaapmonitor? :P
Temo44 14 januari 2025 08:13
Wij zijn heel blij met deze klok :) . Ons zoontje van 5 sliep meestal maar tot half 6/6 uur. Sinds hij deze klok heeft wil hij zo graag in bed blijven liggen tot hij af gaat, dat we nu kunnen "uitslapen" tot half 7 :P . Ideaal!


...wel duur :Y)
dehulk @Temo4414 januari 2025 08:16
Slaap is onbetaalbaar :D
lenwar @dehulk14 januari 2025 08:19
Voor iedereen die geen kinderen heeft. Laat bovenstaande even op je inwerken!! 😂
phoenix2149 @lenwar14 januari 2025 10:51
Hahaha. Yep. Inderdaad.
phoenix2149 @Temo4414 januari 2025 10:55
Kan me helemaal voorstellen dat dit een goede motivator is.

Toen onze kids not "jong waren", nu 8 en 10, gebruikte wij een Nijntje slaap trainer die "wakker" werd en later een MyBuddy van Philips.

My buddy was echt fantastisch en niet heel duur. Maantje betekende in bed blijven en zonnetje betekende dat je mocht opstaan.

De Nijntje wekker maakte best veel geluid als hij wakker werd (motor voor de ogen) en was niet prettig.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 14 januari 2025 10:57]

Awesomehobo 14 januari 2025 07:57
Onlangs nog voorbij gekomen in een ShortCircuit video :)
YouTube: I must be dreaming... - Nintendo Alarmo
grimson 14 januari 2025 09:03
https://en-americas-suppo...sound-clock%3A-alarmo-faq
Alarmo can’t detect a specific person, so if multiple people are sleeping in the same bed within range of the sensor, the alarm may stop when one person gets out of bed, but restart once it detects there is still someone in bed. The alarm will stop completely once everyone is out of bed.
Volgens onlinebronnen is de bewegingssensor ontworpen voor één persoon. Uit de Nintendo informatie blijkt dat je met meerdere personen de traditionele wekker (knop) moet instellen om correct te functioneren. Maargoed dat geldt dus niet voor de meeste onder ons }> ?

[Reactie gewijzigd door grimson op 14 januari 2025 09:05]

watercoolertje @grimson14 januari 2025 09:47
Voor kinderen geldt dat probleem over het algemeen niet nee, en daar is die wekker toch voor?
Noobie2010 14 januari 2025 08:38
€99,- voor een wekker.
Typisch Nintendo. Ik was laatst in de Mediamarkt in Noord en mijn dochter pakt een Bowser knuffel uit de bak. Ik denk kost misschien €20,- dus neem maar mee. Sta ik daar bij de kassa; €49,95.
Voor een KNUFFEL VAN NAUWELIJKS 20 CENTIMETER!
Ik vind het jammer dat een merk waarmee ik ben opgegroeid niks anders dan een collectie ordinaire geldwolven zijn geworden.
Het is niet dat ik het niet kan betalen, het is dat de marge die Nintendo maakt gewoon walgelijk is. Zeker om al die advocaten te betalen.

Ik heb bijna zin om dat ding gewoon na te bouwen en te gaan verkopen op Ebay. Alleen om die geldwolven een hak te zetten.
lenwar @Noobie201014 januari 2025 09:50
KNUFFEL VAN NAUWELIJKS 20 CENTIMETER!
Knuffels van hoge kwaliteit zijn verbazingwekkend duur. Zijn ze altijd al geweest. Kijk naar het merk Steiff. En dat is zelfs niet eens een 'heel erg duur' merk. Er bestaan ook ambachtelijk gemaakt knuffels. (die worden dus volledig met de hand gemaakt).

Nou weet ik niet of deze knuffel van hoge kwaliteit is, of echt alleen maar 'te dure merchandise' natuurlijk, maar het formaat zegt niet alles.

Er lijkt inderdaad wel iets als een Nintendo-taks te bestaan :)
Zeekr001 @lenwar14 januari 2025 10:36
De kwaliteit van Nintendo merch is bovengemiddeld in mijn ervaring. De knuffels (mijn dochter heeft er veel) blijven mooi van vorm, de kleur blijft echt en de stof blijft zacht. Dus dat vind ik echt wel wat extra waard.
roelboel @Noobie201014 januari 2025 08:58
Nou, aangezien je de leeftijd hebt om kinderen te hebben weet je nog wel wat een SNES game kostte. Corrigeer dat op inflatie en ik denk dat je oren klapperen. Er is niets veranderd.
CH4OS @roelboel14 januari 2025 09:47
De console zelf kostte destijds (1991) $199 USD. Vandaag de dag zou dat $459 USD zijn, zie ook https://www.inflationstation.net/
roelboel @CH4OS14 januari 2025 10:39
En ik herinner me dat SNES spelletjes zo rond de 140 gulden kostten. Dat is 130 euro nu. Dat is twee en een halve Bowserknuffel. M'n ouders hielden kennelijk veel van me. Of het was ze het geld waard om even geen last van me te hebben.
storchaveli @Noobie201014 januari 2025 08:40
Ook goedemorgen! 🤪
watercoolertje @storchaveli14 januari 2025 09:46
Hij is duidelijk met de verkeerde wekker uit bed gestapt.
Nephalem82 @Noobie201014 januari 2025 08:54
Nee, want vroeger was het een filantropische instelling.
DarkWoesel 14 januari 2025 07:56
Lol de nieuwe switch 2 }:O !1!1!
pascoa341 @DarkWoesel14 januari 2025 08:32
Kan wel een easter egg bevatten. Maandag 10-3 zou de introductiedatum van de switch 2 kunnen zijn. 😀
Joeri4Real @pascoa34114 januari 2025 10:29
Maandag 10-3 is March 10th in Amerika. Ook wel bekend als Mar 10, Mario dag!
karakan1453 14 januari 2025 08:46
Een klok van 19 eeuw is beter. Die laat alles zien en je regelt alles 1 keer op en is eeuwig😊
roelboel 14 januari 2025 08:59
Ik vind het schattig dat Nintendo al decennia absurde producten maakt.
rammes 14 januari 2025 09:25
Zie ik het nou goed dat er een vierkant scherm in dat ronde zwarte vlak zit? geen rond oled scherm dus? Gemiste kans.
watercoolertje @rammes14 januari 2025 09:48
Beetje jammer inderdaad, OLED in het donker is heerlijk (en hoeft niet fel), maar tegelijk, wat had ie dan gekost? 200 euro?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 januari 2025 09:49]


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