Gelekte foto's Nintendo Switch 2 Joy-Cons wijzen op gewijzigd ontwerp

Er zijn nieuwe beelden van de vermeende Nintendo Switch 2 Joy-Cons opgedoken. Uit de afbeeldingen blijkt dat de nieuwe controllers over een licht gewijzigd ontwerp beschikken. Het is niet duidelijk of het om de daadwerkelijke accessoires gaat.

De foto’s werden volgens Reddit-gebruiker SwordfishAgile3472 aanvankelijk via een Chinees forum gedeeld. Op de afbeeldingen is enkel de achterzijde en een van de zijkanten van de linker Joy-Con te zien, die overigens een zwarte kleur en een blauwe accentkleur heeft. Uit vergelijkingen die op sociale media worden gemaakt, zou blijken dat deze nieuwe Joy Con groter is dan de huidige varianten. Er zijn ook grotere knoppen op de rails van het accessoire aanwezig. De voorkant van de Joy Con werd niet op beeld vastgelegd.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten de ronde gaan over de aankomende Nintendo Switch 2. Eerder deze maand zijn er foto’s verschenen van wat het moederbord van de spelconsole zou kunnen zijn. Hieruit moet blijken dat de Nintendo Switch 2 wederom een chipset van Nvidia meekrijgt en 12GB aan Lpddr5x-geheugen. Nintendo heeft in 2024 laten weten dat de opvolger van de Switch ten laatste in maart 2025 wordt aangekondigd. Op welke datum precies, is nog niet duidelijk.