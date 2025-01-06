Gelekte foto's Nintendo Switch 2 Joy-Cons wijzen op gewijzigd ontwerp

Er zijn nieuwe beelden van de vermeende Nintendo Switch 2 Joy-Cons opgedoken. Uit de afbeeldingen blijkt dat de nieuwe controllers over een licht gewijzigd ontwerp beschikken. Het is niet duidelijk of het om de daadwerkelijke accessoires gaat.

De foto’s werden volgens Reddit-gebruiker SwordfishAgile3472 aanvankelijk via een Chinees forum gedeeld. Op de afbeeldingen is enkel de achterzijde en een van de zijkanten van de linker Joy-Con te zien, die overigens een zwarte kleur en een blauwe accentkleur heeft. Uit vergelijkingen die op sociale media worden gemaakt, zou blijken dat deze nieuwe Joy Con groter is dan de huidige varianten. Er zijn ook grotere knoppen op de rails van het accessoire aanwezig. De voorkant van de Joy Con werd niet op beeld vastgelegd.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten de ronde gaan over de aankomende Nintendo Switch 2. Eerder deze maand zijn er foto’s verschenen van wat het moederbord van de spelconsole zou kunnen zijn. Hieruit moet blijken dat de Nintendo Switch 2 wederom een chipset van Nvidia meekrijgt en 12GB aan Lpddr5x-geheugen. Nintendo heeft in 2024 laten weten dat de opvolger van de Switch ten laatste in maart 2025 wordt aangekondigd. Op welke datum precies, is nog niet duidelijk.

Foto's van vermeende Nintendo Switch 2 Joy-Con. Bron: Reddit via Chinees forum
Foto's van vermeende Nintendo Switch 2 Joy-Con. Bron: Reddit via Chinees forum

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 07:26 104

06-01-2025 • 07:26

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Reacties (104)

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Ruw ER 6 januari 2025 07:40
Hopelijk geen joycon drift meer. Is er al een switch die dit niet heeft? Wil er best 1, maar weiger er 1 te kopen met een hardware fout als tikkende bom.
rnenator @Ruw ER6 januari 2025 07:48
Ik hoop dat ze dit ook gefixt hebben, maar mochten er Tweakers zijn die hier last van hebben:
Voor €13,- tot €23,- koop je een vervang-kitje voor 2 joy-cons. Max een half uurtje schroeven en je hebt geen last meer van stick-drift.
sidefx @rnenator6 januari 2025 08:34
Als je de Joycons even kunt missen kan je ze ook opsturen naar Ninendo om ze te laten repareren:

nieuws: Nintendo fixt Joy-Con-drift ook na garantieperiode gratis in Nederlan...
bzzzt
@sidefx6 januari 2025 09:00
Dat ja, heb er twee keer gebruik van gemaakt (zowel links als rechts ;) ) en beide keren binnen een paar dagen een nieuwe in de brievenbus gehad.
T_elic @bzzzt6 januari 2025 09:33
Hm, dan is jouw ervaring beter geweest dan die van mij. Ik ben beide joycons echt toch wel een paar weken kwijt geweest, de tweede duurde bijna 2 maanden. Niet ideaal want ik heb maar 1 setje joycons.

Maar goed, ze repareren het, ondanks dat de joy cons al iets van 5 jaar oud waren, dus ben er nog steeds wel blij mee
bzzzt
@T_elic6 januari 2025 11:39
Ze repareren voor zover ik weet niks, heb gewoon nieuwe gekregen.
Mooraalkikker @bzzzt6 januari 2025 14:30
Ik denk dat zij het uiteindelijk wel repareren, maar dat jij uiteindelijk de gerepareerde joycons van een ander krijgt. Zullen denk ik echt geen splinternieuwe joycons uitsturen, die leveren zij bij de nieuwe switches.

Uiteindelijk krijg je denk ik refurbished joycons opgestuurd
bzzzt
@Mooraalkikker6 januari 2025 14:39
Misschien het binnenwerk. De buitenkant had geen gebruikssporen en die zijn er na langere tijd altijd wel.
Phusebox
@T_elic13 januari 2025 18:27
Verbaast me wel. Ik had er na 14 maanden last van na de release, en Nintendo weigerde iets te doen, zelfs binnen de eerste twee jaar.

Later, ruim twee jaar na de release kwamen ze met die garantie maar bij mij weigerden ze nog steeds. Sindsdien ligt de Switch in de kast en koop ik niks meer van Nintendo.
Smuey @sidefx6 januari 2025 10:23
Nintendo repareert ze wel (of, in de praktijk, meestal vervangt), maar volgens mij gewoon met dezelfde sticks, toch? Met als gevolg dat ze na verloop van tijd alsnog hetzelfde probleem gaan vertonen?
Nas T @Smuey6 januari 2025 19:59
Het is inderdaad een ontwerpprobleem. Dus je kan nieuwe of gerepareerde joycons krijgen, in beide gevallen zal het probleem zich na verloop van tijd weer laten zien.
De Nederlandse wet is niet volledig wat deze situatie betreft, best interessant.
Op zich is de wet duidelijk, je hebt namelijk recht op een deugdelijk product. Er is weinig discussie of de joycons deugdelijk zijn: nee, dat zijn ze niet.
Dus Nintendo (of verkoper) is je verplicht een goede set joycons te geven. Alleen doen ze dat nooit, want uiteindelijk krijg je weer hetzelfde probleem. Dus mag Nintendo eigenlijk wel joycons vervangen met joycons met een ontwerpfout? Als maatschappij zou je dit niet moeten willen, je zadelt consumenten namelijk op met elke keer weer moeten wachten op nieuwe joycons.
BenVenNL @sidefx6 januari 2025 10:43
Check wel even of je (zoals in mijn geval) beweegbesturing in MK8 niet stiekem aan hebt en denkt dat je last van drift hebt terwijl je gewoon de joycon een beetje schuin houdt ... |:(
vrow @BenVenNL6 januari 2025 11:35
Als je wilt driften, dan moet je de schouderknop ingedrukt houden!
PaPi36 @sidefx6 januari 2025 14:29
Daar zou Sony van mogen leren met de ps5 controllers die ook telkens stickdrift hebben.... Gek word je daarvan...
corival @sidefx6 januari 2025 17:49
Heeft Sony ook zoiets voor de drift op mn PS5 controller?
Wil mijn controller met drift best opsturen en gerepareerd terug ontvangen, ik heb er nu toch 3 (1 met drift)
SjekjePieler @rnenator6 januari 2025 08:11
Heb je toevallig een linkje? En volgensmij is het gratis als je ze opstuurd naar Nintendo. Zelfs buiten de garantie om.
graverobber2 @SjekjePieler6 januari 2025 08:15
Ik heb de mijne zelf vervangen met een Hall-effect setje (van Gulikit - kun je op amazon vinden)
rayfano @SjekjePieler6 januari 2025 09:20
https://www.nintendo.com/...sNotResponding&system=HAC

Ik heb ze zelf aangemeld via deze link bij Nintendo zelf en heb inderdaad net als @sidefx 2 gratis Joy-Con's terug gekregen zonder extra kosten.
Zerora
@rnenator6 januari 2025 08:26
Een beetje contactspray (geschikt voor elektronica) erin werkt ook, maar is een tijdelijke oplossing.
tweedledum @Zerora6 januari 2025 18:45
Ik raad dat toch af. Het werkt inderdaad (tijdelijk), maar het is vervelend voor de degene die ze uiteindelijk moet vervangen omdat de binnenkant dan lekker vies en glibberig is geworden.

Ik vertel al mijn vrienden dat ze hem moeten langsbrengen als er drift is en dan zet ik er meteen een Gulikits in. Het is echt niet zo'n moeilijk klusje voor de gemiddelde tweaker :)
smiba @rnenator6 januari 2025 10:28
Als je zeker wil zijn, neem dan wel een hall effect stick! Dan ben je permanent van het probleem af, doordat er geen contact gemaakt hoeft te worden.

Heb die van mij een jaar of twee geleden vervangen door die van Gullikit en erg tevreden mee
lenwar @Ruw ER6 januari 2025 07:58
Ik heb zelf 8 joycons (4 setjes) en ik heb er 1 gehad die er last van had en heb het zelf verholpen met een beetje iso-alcohol met een wattenstaafje onder het rubbertje.

Nou weet ik dat er mensen zijn, waar fysieke onderdelen gecorrodeerd waren, maar ‘tikkende bom’ vind ik zwaar overdreven verwoord.
Theherm @lenwar6 januari 2025 08:04
Hier gaat de linker stick al voor de 4e keer voor reparatie naar Nintendo. Gezien de massale klachten op dit ook punt, en coulance van Nintendo tav gratis reparatie, is dit toch echt wel een serieus issue. Een Switch 2 met hetzelfde probleem op dezelfde schaal zou toch wel een blamage zijn. Mijn 17 jaar oude PS3 heeft hier nog nooit last van gehad.
bzzzt
@Theherm6 januari 2025 09:13
Je PS3 nam je ook niet mee in de trein, bus of op vakantie.
Ik denk dat het een combinatie is van factoren, maar aangezien die van mij pas na honderden uren stick drift kregen durf ik ze ook niet echt slecht te noemen. Er is ook nog iets als normale slijtage.
smiba @bzzzt6 januari 2025 10:29
Mijn switch heeft altijd netjes in een hoes gezeten, en heeft helemaal niet veel uur er op zitten (gebruikte m maar sporadisch), toch had deze later stick drift.

Ondertussen heb je videos uit 2006 waar mensen uit woede xbox 360 controllers door muren heen gooien in Amerika, en die hebben geen last van stick drift :+
Dus nee, dit is echt een Nintendo probleem
bzzzt
@smiba6 januari 2025 11:55
Dus nee, dit is echt een Nintendo probleem
Wel eens gezocht op "XBox stick drift" of "Playstation stick drift"? Misschien dat Nintendo hier meer dan gemiddeld last van heeft maar dat maakt de concurrentie echt niet onverwoestbaar.
Koen88 @smiba6 januari 2025 12:25
Dit is echt géén Nintendo probleem - dit is een "goedkope stickboxes" probleem bij alle controllers tegenwoordig. De Xbox 360 en PS3 waren de laatste generatie met robuustere stickboxes. De diameter van het pinnetje waar de thumbstick op schuift is kleiner geworden, en dat type stickbox is praktisch ongeschikt als analoge stick. Stickdrift is daar in principe gegarandeerd; ik heb afgelopen week nog een nieuwe Elite v2 controller gekocht omdat mijn oude begon te driften (en dat is bij een Elite v2 niet eenvoudig op te lossen, dus ik heb de oude nu op PC in gebruik met een grotere inner deadzone en ga daar zelf wel een keer mee aan de slag als het erger wordt).
De sticks van de Joycons zijn extra gevoelig, klopt, ander type stickbox met schuivende contacten die nog gevoeliger zijn voor drift, maar ook de Pro Controller heeft hier last van, evenals de Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 en PS5 controller. Er zijn heel veel verhalen bekend van mensen die een nieuwe PS5 controller uit de doos halen met hun console en direct drift hebben.
De enige console waar je dit echt niet van zal horen is de Dreamcast, die heeft namelijk een hall-effect stick. En ja, dat houdt in dat óók de PSX, PS2, PS3, GameCube, Xbox en Xbox 360 hier last van kunnen krijgen, maar die sticks zijn robuuster (en beter te onderhouden). Gulikit heeft voor de Switch Pro controller, Xbox Series X/S, PS4 en PS5 ondertussen elektromagnetische sticks ontwikkeld (helaas werken deze niet op andere controllers ivm calibratie). Iets ander concept dan hall-effect (andere voltages met name), maar het resultaat is hetzelfde.
Cid Highwind @Koen886 januari 2025 14:29
En ook op de Dreamcast geldt het dus enkel voor de officiële controllers. Ik heb hier een paar third-party controllers liggen, en die driften alsof het Mario's kart betreft. Had m'n lesje toen al geleerd dus dat third-party controllers regelrecht ruk kunnen zijn qua kwaliteit.

Nooit gedacht dat officiële controllers dus ook dusdanig last zouden kunnen gaan krijgen van een soortgelijk probleem. Aangezien er voor de Switch legio third party controllers zijn, is het vooral de vraag of er geen modellen zijn die het op dat vlak juist een stuk beter doen.

Ik had namelijk een oogje op de 8BitDo controllers. Maar uiteindelijk kan je dus niet om Nintendo's eigen controllers heen wanneer je per sé HD-Rumble wilt.
Koen88 @Cid Highwind6 januari 2025 15:03
Je kunt dan het beste de Gullikit sticks in een Pro Controller zetten inderdaad.

Gullikit, 8BitDo en Nyxi hebben erg goede controllers voor Switch, maar inderdaad zonder HD Rumble.
MacPoedel @smiba6 januari 2025 12:51
Mijn Xbox 360 controllers kregen ook stick drift, maar wel toen ik ze al meer dan 10 jaar had.
lenwar @Theherm6 januari 2025 08:22
Ik wil ook zeker niet suggereren dat er geen probleem is, maar het gaat een beetje alle kanten op.
Jij hebt hem vier keer moeten opsturen, ik heb er één van de acht een keer moeten schoonmaken.
En waarschijnlijk alles daartussen.

Dus ik blijf erbij. Tikkende bom vind ik overdreven verwoord. Maar allicht dat onze individuele ervaringen andere verwoordingen geven 😊.

Overigens zie ik ook zat mensen die klagen over de PS3 met stick drift. (Als je er op zoekt.)
Nou geloof ik best dat de Switch er (veel) meer last van heeft, en uiteraard schreeuwt men meer op internet in de huidige tijd meer? Social Media was aanzienlijk minder in 2006/2010. (Het was er wel, maar veel minder aanwezig.)
phray @lenwar6 januari 2025 17:54
Heb zelf 4 Switches (V1, V2, lite en Oled) en nooit last van gehad en zelfde verhaal bij aantal vrienden.

Merk toch vooral dat drift voorkomt bij mensen die minder netjes omgaan met hun elektronica, dus denk toch echt wel dat dit er mee te maken heeft.

Enige controller waar ik ooit drift op gehad is een tweede hands oculus controller.
lenwar @phray6 januari 2025 18:52
Ik vind het lastig om daar zo te stellen.
Je hoort het toch te vaak. Ik denk wel dat er echt een probleem is.

Maar wat ik wel een ding is. Het is ook een mobiel apparaat. Je kunt hem meenemen in een rugzak, enz.

Het apparaat moet dus wel tegen stof/vuiligheid kunnen en zo.
SterkeYerke @Theherm6 januari 2025 10:29
Nee, want jouw 17 jaar oude PS3 heeft vrijwel zeker hallsensoren op de sticks. Helaas is ook Sony daar vanaf gestapt.
Koen88 @SterkeYerke6 januari 2025 15:04
PS3 had geen hall sensoren op de sticks, dat waren gewone carbon contactjes. Sony gebruikt nog altijd dezelfde techniek, alleen zijn de carbon contactjes kleiner geworden, en daardoor veel gevoeliger voor slijtage en drift. Enige console met hall sensor sticks is de Dreamcast.
SterkeYerke @Koen886 januari 2025 18:12
Misschien geen hallsensor, maar ook zeker geen normale potmetertjes. Ik ben zelf in de veronderstelling dat dit hallsensoren zijn.

Helaas hebben niet alle controllers van de ps3 deze sticks: de allereerste Sixaxis-controllers (2006, misschien ook begin 2007) en de allerlaatste Dualshock 3's (met het kleine printje, vanaf ~2013?) hebben potmetertjes en kunnen dus stick drift krijgen. Afgezien daarvan heb ik ook wel eens gezien dat een stickje mechanisch versleten was: dan gaat hij niet terug naar het midden en krijg je ook een soort stick drift.
Kerngezond @Ruw ER6 januari 2025 07:50
Ik kan alleen uit eigen ervaring spreken. Ik heb er zelf nooit last van gehad (allereerste generatie Switch), maar ik heb een relatief kleine tv waardoor ik ook relatief dicht op de gedockte Switch zat dus ik maakte het de draadloze verbinding ook wel makkelijk.
jerisson @Kerngezond6 januari 2025 08:05
De Joycon drift had niets te maken met de draadloze verbinding, maar was (is?) een fysiek probleem met de sticks.

In mijn geval heb ik de sticks van twee controllers vervangen, waarna ze terug normaal werkten. Maar dit hoort eigenlijk niet zo vaak te gebeuren.
Kerngezond @jerisson6 januari 2025 08:40
Oké, echt nooit meegemaakt. Twee sets JoyConns gebruikt waarvan eentje stokoud, maar nooit last van gehad.
Ghoelian @Kerngezond6 januari 2025 09:01
Ik zelf gelukkig ook niet in de 2 paar joy-cons die ik heb. maar dan hebben wij wel echt geluk gehad. Ik ken ook een paar mensen waarvan alle joy-cons die ze hebben stick drift gekregen hebben, en soms ook best snel na het kopen.
bzzzt
@Kerngezond6 januari 2025 09:05
Leeftijd maakt minder uit dan gebruik.
adamvansanten @Ruw ER6 januari 2025 09:13
Ik heb mijn Switch alweer bjina 5 jaar en dit nog nooit ervaren. Dus niet iedereen heeft er last van.
Bliksem B @Ruw ER6 januari 2025 09:14
Gerucht gaat dat het hall effect joysticks zijn.
New Nintendo patent suggests Switch 2 may solve joycon drift - Dexerto
I’ve come from the future : r/NintendoSwitch2

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 6 januari 2025 14:28]

youridv1 @Bliksem B6 januari 2025 14:10
Is dat gerucht ergens op gebaseerd? Of zijn het gewoon Nintendo fans die hopen dat de lang verwachte opvolger van de Switch deze upgrade brengt, wat is uitgelopen tot een gerucht na een paar maanden in de reddit echokamer?
NoThankYou @youridv16 januari 2025 15:01
Deze nieuwe foto's komen perfect overeen met de beschrijvingen van die gast op Reddit die beweerde dat hij de Switch 2 heeft kunnen inspecteren. Hij suggereerde ook al dat de nieuwe Joy-Cons een muisfunctie zouden kunnen hebben, wat je nu ook in dit ontwerp ziet.

De kans is inmiddels best groot dat deze foto's echt zijn en de beweringen van de persoon op Reddit dus ook (waaronder de aanwezigheid van Hall effect sticks). Zekerheid is er pas bij de officiële aankondiging.

[Reactie gewijzigd door NoThankYou op 6 januari 2025 15:03]

youridv1 @NoThankYou6 januari 2025 16:11
Helder. Heel nice dat Nintendo die upgrade dan eindelijk lijkt te maken.
PurpleApeGaming @Ruw ER6 januari 2025 09:28
Ik heb een switch oled en nergens last van. Mijn zoontje heeft een release switch en ook geen stick drift. Dus het kan wel!

Zul je ziet dat ik er vandaag last van krijg nadat ik dit schreef :+

[Reactie gewijzigd door PurpleApeGaming op 6 januari 2025 09:28]

Hulleman @Ruw ER6 januari 2025 09:39
Je zou toch denken dat een ezel zich geen tweede keer aan dezelfde steen stoot. Het stickdrift debacle heeft Nintendo genoeg gekost.
Schenkie23 @Ruw ER6 januari 2025 10:09
Ik heb zelf nooit joycon drift gehad, maar ben inmiddels al even naar de Horipad overgestapt,
Codeandreams @Ruw ER6 januari 2025 10:15
Ik gebruik de pro controller 99% maar heb geen last van joycon drift bij v2 model
ctc @Ruw ER6 januari 2025 11:15
zelf heb ik de sticks vervangen voor gulikit HALL effect sticks, daarmee is het probleem voor altijd verholpen.
Settler11 @Ruw ER6 januari 2025 11:17
Ahem, als je een echte tweaker bent, dan kan je ze zelf vervangen met hal-effect joysticks! Toevallig heb ik dat zelf nog gedaan zeer recentelijk naast een andere upgrade.
ThanosReXXX @Ruw ER6 januari 2025 11:50
Volgens de geruchten van dezelfde leaker zijn de sticks deze keer HAL-effect sticks, dus geen stick drift meer. Hier alle info die tot nu toe door deze leaker gemeld is.
ro4sho @Ruw ER6 januari 2025 12:33
Na 3 jaar geen last van nog.
JaPPa03 @Ruw ER6 januari 2025 12:42
Heb 5 switches in huis en geen eentje heeft ooit last gehad van jou coins. Het gaat om twee eerste generatie en drie OLED versies. Had wel een issue met een schouder knop naar dat is kosteloos gerepareerd door Nintendo.
needless to say @Ruw ER6 januari 2025 13:37
Hier 2x2 joycons en geen drift. Ik heb de switch sinds de lancering.

De switch zelf moest wel al eens hersteld worden, gelukkig in garantie.
sjepper @Ruw ER6 januari 2025 15:13
Heb denk ik mazzel gehad maar gelukkig nog geen een joycon met drift. ik heb 2 setjes en mijn switch staat toch wel 1 a 2 uur per dag aan en dat wel 4-5 jaar. (wel op gegeven moment over gegaan op de oled tijdens release)
Poops_McGhee @Ruw ER6 januari 2025 15:22
Je kunt goeie 3rd party joycons kopen met Hall Effect sticks en microswitches. Ik heb er een paar gekocht en die passen op alle huidige Switch consoles.

https://iine.store/produc...m9R5S4xlnELG-YxHC7lTvhXtO
Llopigat @Ruw ER6 januari 2025 16:41
Waarom gebruiken ze niet gewoon Hall sensoren zoals elke kwaliteits accessoire doet?

Dit drift probleem is er al sinds de Nintendo 64! Nintendo is wel erg hardleers.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 6 januari 2025 16:41]

Eren @Ruw ER6 januari 2025 16:56
Gebruiken volwassen mensen ook echt Joy-Con's? Ik krijg er echt kramp van dat ik gewoon aftermarket Joy-Con's heb gehaald met betere ergonomie..
RayNbow
@Eren6 januari 2025 18:28
Gebruiken volwassen mensen ook echt Joy-Con's?
Ja, bijv. als ik in bed lig. Dan speel ik zoals in deze tekening.
Dr C @Ruw ER8 januari 2025 11:15
ik was benieuwd of iemand ook de issue heeft dat 1 controller steeds disconnect, heel irritant als je midden in een spel zit. de andere 3 hebben dit niet. ik wil dit ook opsturen naar Nintendo, maar weet niet of dit ook onder de voorwaarde valt dat het buiten de garantie om gratis gerepareerd wordt?
Ariejan 6 januari 2025 07:31
Natuurlijk is deze “net wat andere”, zodat de joycons niet uitwisselbaar zijn met Switch 1 consoles/joycons.
pven @Ariejan6 januari 2025 07:34
Is dat al ergens gemeld dan?
r03n_d @pven6 januari 2025 07:40
Ze zijn groter, dus die kans is erg klein.
kftnl @r03n_d6 januari 2025 08:10
Gezien de joycons niet perfect zijn qua connectivity en levensduur kan ik me goed voorstellen dat Nintendo daar wijzigingen in doorbrengt. Nintendo heeft onlangs een officiële oplader uitgebracht voor joycons, wellicht dat je daarmee ook de oude joycons kunt gebruiken met de switch 2.
incapable @pven6 januari 2025 08:04
Uit alle leaks tot nu toe lijkt op te maken dat ze sowieso geen schuif rails gebruiken maar magnetisch vast zouden zitten aan de console. Deze screenshots lijken dat te bevestigen, door een gebrek aan groeven in het blauwe deel.

Dus de kans dat ze compatibel zouden zijn is nihil
bzzzt
@incapable6 januari 2025 09:16
Dat zou wel positief zijn. De schuifrail wordt na jaren een beetje wiebelig waardoor de Joycons soms verbinding kwijtraken.
Als je ze extern oplaadt zijn ze mogelijk wel gewoon te pairen dus zie het probleem niet zo. De plaatsing van knoppen lijkt onveranderd.
incapable @bzzzt6 januari 2025 09:25
Het zou zeker helpen inderdaad, zolang die magnetische koppeling sterk genoeg is dat het niet wiebelt.

Draadloos zou ik wel hopen dat de huidige joycons compatibel zijn inderdaad, het is ook gewoon een bluetooth verbinding voor zover ik weet. Al staat me even niet bij of je bij de huidige switch een willekeurige bluetooth controller kan koppelen.
bzzzt
@incapable6 januari 2025 09:28
Het is 'bijna' bluetooth, maar er zijn prima kloon controllers zoals die van 8bitdo die ook gewoon pairen met de Switch.
Een willekeurige controller mist wel wat knoppen dus is niet zo nuttig.
incapable @bzzzt6 januari 2025 09:43
Hmm, 'bijna' bluetooth? Ik kan de huidige joycons prima met bluetooth verbinden naar mijn pc in ieder geval.
Maar als 3rd party controllers gewoon kunnen verbinden, en de joycons met andere apparaten kunnen verbinden, zou ik verwachten (hopen) dat de switch 2 op zijn minst met de huidige joycons als bluetooth controller (of 'bijna' bluetooth) kan verbinden
bzzzt
@incapable6 januari 2025 11:42
Ik moet mijn 8bitdo controller in een specifieke "Switch" modus zetten om 'm te laten connecten met de Switch zelf. Een random bluetooth controller zonder die functie kan je niet verbinden denk ik.
Klopt dat de Joycons gewoon werken op een PC of Mac.
ThanosReXXX @incapable6 januari 2025 12:04
Het verbinden zal wellicht zonder probleem lukken, alleen hebben de JoyCons voor de nieuwe Switch console volgens de geruchten meerdere extra functies die de huidige controllers niet hebben, en sowieso zitten er meer knoppen op; de extra C knop op de rechter JoyCon, en de knoppen die gebruikt worden om de controllers los te koppelen van het scherm hebben volgens de geruchten ook nog een extra functie.

Dus als dat allemaal klopt heb je er uiteindelijk weinig aan om je huidige controllers te koppelen met de nieuwe console, behalve dan voor het spelen van huidige Switch games, want er wordt ook gezegd dat de nieuwe console volledig backwards compatible zal zijn, maar of al die geruchten kloppen, moet natuurlijk eerst nog bevestigd worden door Nintendo zelf, en die komen waarschijnlijk pas in maart met officiële mededelingen.

Of heel misschien komen ze al eerder met iets, nu er al zoveel gelekt is en wordt, maar aan de andere kant blijft het Nintendo, dus het zou me ook niets verbazen als ze zich gewoon aan hun eigen planning houden.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 6 januari 2025 12:06]

Finraziel
@incapable6 januari 2025 13:55
Er leek wel nog een knopje te zitten om de joycons te ontkoppelen, waarschijnlijk is het niet alleen magnetisme wat die dingen op hun plek houdt maar meer dat ze magnetisch op de juiste plek getrokken worden en dan mechanisch geborgd worden. Ik denk dat het wel goed zit dat ze niet kunnen gaan wiebelen of oneens los schieten.
Quark-nl @Ariejan6 januari 2025 07:44
Denk dat deze groter zijn dan switch 1 joycons zodat ze bij de grotere switch 2 aan het scherm passen. Is nog niet gezegd dat je geen draadloze verbinding kan maken tussen switch 1 joycons en switch 2, mits technische mogelijkheden van de joycons niet heel anders zijn (wat ik niet verwacht)
Wii 1e generatie kon gamecube discs spelen en had fysieke aansluitmogelijkheden voor gamecube controllers. Wii-U was backwards compatible en kon je wii-motes draadloos mee verbinden.
84hannes @Quark-nl6 januari 2025 08:03
Wii-U was backwards compatible en kon je wii-motes draadloos mee verbinden.
Met als gevolg dat ik een tweedehands Wii kon proberen te verkopen zonder controllers, want die hield ik zelf.

Ik denk dat @Ariejan suggereert dat het .et opzet anders is om meer nieuwe accessoires te verkopen. Dat kan natuurlijk de insteek geweest zijn, maar gezien het geïntegreerde ontwerp van de Switch (display, controller en rekeneenheid in één form-factor) zat het er natuurlijk altijd al in dat een nieuwe versie nieuwe form-factors zou brengen.
Kerngezond @Ariejan6 januari 2025 07:51
Ik vind dat wel acceptabel. Nieuwe console, nieuwe controllers. Als ze wat groter zijn dan de vorige ben ik met mijn grote handen wel tevreden.
Horatius @Ariejan6 januari 2025 07:59
Als ze technisch gezien niet compatibel zijn ben ik erg blij dat ze ze ook fysiek anders hebben gemaakt. Stel dat ze wel zouden passen maar niet zouden werken of opladen, de hoeveelheid problemen die dat zou opleveren is immens.

De oude joycons hebben zat problemen gehad, dus snap heel goed dat Nintendo niet wilt dat ze op de nieuwe switch worden geplaatst.
Loller1 @Ariejan6 januari 2025 09:48
Er is natuurlijk niks dat het zou weerhouden van de Joycons draadloos compatibel te maken, maar dat je ze fysiek zou kunnen aansluiten leek mij altijd al vrij nihil in kans gezien hoe geïntegreerd ze zijn met het ontwerp. De kleinste aanpassing aan het fysieke formaat van de console zou altijd nieuwe Joycons hebben vereist.
MacPoedel @Ariejan6 januari 2025 10:48
De originele joycons zijn voor veel verbetering vatbaar dus ik ben er niet rouwig om dat ze het ontwerp omgegooid hebben. Als een ontwerp niet goed is, moet je het roer durven omgooien. Spijtig dat het 8 jaar geduurd heeft, maar als ze dan niet meer compatibel waren met de Switch 1, was het hek wel van de dam geweest.
Kerngezond 6 januari 2025 07:33
Ik moet eerlijk zeggen, mits de backward compatibility goed in orde is ben ik helemaal toe aan de opvolger. Al is het maar omdat mijn huidige Switch nog van het eerste uur is en nu toch echt serieuze slijtageverschijnselen begint te vertonen. :D
CronoS76 6 januari 2025 09:03
De huidige joycons vind ik van slechte kwaliteit. Mijn zoontje gaat er toch niet slecht mee om, maar elke keer gaan de bovenste toetsen kapot en kan de boel weer vervangen worden. Het mag wel wat duurzamer gemaakt worden.
continue12345 6 januari 2025 07:49
Het zou mooi zijn als bij aankondiging het ook snel beschikbaar is. Denk wel dat Nintendo Switch 2 alles in zich heeft om succesvol te zijn.
Verwijderd 6 januari 2025 08:05
Fijn dat ze gekozen hebben voor grotere joycons en knoppen. Dit maakt consol ook meer geschikt voor grotere handen en maak het mogelijk om preciezer te richten.

De kleine joycons was echt zo kinder maatje.
youridv1 @Verwijderd6 januari 2025 14:08
De kleine joycons was echt zo kinder maatje.
Ik trap misschien een open deur in, maar dat is natuurlijk de bedoeling. Alle Nintendo handhelds zijn in beginsel ontworpen om makkelijk te bedienen te zijn voor kinderen. Wellicht met uitzondering van de XL modellen van de (3)DS(i) handhelds.

Maar ik herken je pijn hoor. Ik heb zelf ook redelijk grote handen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 6 januari 2025 14:09]

Zeekr001 6 januari 2025 08:28
Ik (en vooral mijn dochter) kunnen niet wachten. We zijn groot Nintendo adept en een nieuwe switch is zeker een feestje. We hebben ontzetten veel plezier (gehad) van deze generatie. Maar door andere consoles zoals een xbox of een playstation. Het geeft voor mij nog steeds aan dat het niet om performance alleen gaat. Ik hoop dat Nintendo dat blijft doen.
QwaftZefoni 6 januari 2025 08:30
hopen dat ik m'n batterij aan pro controllers wel kan blijven gebruiken op de Switch 2 🤞
piertje1984 6 januari 2025 08:44
Ik zie en lees overal dat ze magnetisch vastzitten. Ik hoop maar dat dit gedurende de tijd ook zo sterk aan boord blijft.. en dat je niet opeens hebt dat je Switch er tussenweg valt oid.
Smuey @piertje19846 januari 2025 10:32
Is dat echt nog een issue met neodymium magneten? Dat is zo ongeveer de standaard en die dingen verliezen nauwelijks kracht. Ik heb een paar van die magneten liggen die ruim twintig jaar oud zijn en die zijn niet significant minder sterk geworden ofzo.
piertje1984 @Smuey6 januari 2025 12:54
Ah cool, wist ik niet. Thanks!
rjberg 6 januari 2025 08:49
Hoopte eigenlijk op analoge triggers, maar die zie ik hier niet.

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