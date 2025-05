Digital Foundry: Nintendo annuleerde upgrade Switch

Nintendo heeft naar verluidt een geüpdatete variant van de Nintendo Switch in ontwikkeling gehad, maar de verbeterde handheld werd uiteindelijk geannuleerd, aldus Digital Foundry. Het is niet duidelijk waarom dat gebeurde.

Originele Nintendo Switch uit 2017

John Linneman van Digital Foundry meldt op basis van verschillende ontwikkelaars dat Nintendo op een gegeven moment een verbeterde Switch in ontwikkeling had. Hij stelt: "Van wat ik heb begrepen op basis van gesprekken met verschillende ontwikkelaars was er een mid-generatie Switch-update in ontwikkeling maar dat lijkt niet meer te gaan gebeuren." Het is niet duidelijk waarom het Japanse gamebedrijf de betreffende handheld annuleerde.

Linneman zegt vervolgens dat de volgende Nintendo-console naar verwachting weer een volgende generatie inluidt en dus geen refresh is. Dit zou niet al in 2023 gebeuren. Hij redeneert dat Nintendo hier 'waarschijnlijk erg zenuwachtig over is'. Het merk zou wat consolereleases betreft succes afwisselen met flops; de slechtverkopende GameCube zou opgevolgd worden door de succesvolle Wii, waarvan ruim 100 miljoen exemplaren werden verkocht. De daaropvolgende Wii U werd nog geen 14 miljoen keer verkocht, maar de Switch werd weer een daverend succes.