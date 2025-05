Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verbiedt TikTok op smartphones medewerkers

Amerikaanse overheidsmedewerkers die betrokken zijn bij het Huis van Afgevaardigden mogen TikTok niet meer op hun werktelefoon hebben staan. Het verbod op de socialemedia-app loopt vooruit op een aankomend algeheel verbod op het Chinese platform op overheidstoestellen.

TikTok zou 'verschillende hoge risico's met zich meebrengen vanwege beveiligingsproblemen', zo stelt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden tegenover Reuters. Zowel politici als werknemers die voor het Amerikaanse equivalent van de Tweede Kamer werken mogen de app niet meer op hun werksmartphone hebben staan. Als TikTok reeds geïnstalleerd is moet de applicatie verwijderd worden.

Momenteel wordt TikTok op verschillende niveaus in de Verenigde Staten verboden. Vorige week werd de toepasselijk genaamde 'No TikTok on Government Devices Act' aangenomen waardoor de applicatie uiteindelijk op geen enkele werktelefoon van een overheidsfunctionaris meer mag staan. Dit is een federale versie van een wet die al in bijna twintig voornamelijk Republikeinse staten werd toegepast, onder meer in Texas, Florida, Georgia, Virginia en Oklahoma. Wanneer de wet wordt ondertekend door president Biden wordt het verbod op TikTok op overheidssmartphones daadwerkelijk landelijk verplicht. Ook in Nederland wordt gekeken naar een mogelijk verbod op de app voor overheidsmedewerkers.

Tegelijkertijd is er in de Verenigde Staten een wetsvoorstel in behandeling waarmee een algeheel verbod op het sociale medium en op andere platformen gelieerd aan overheden van 'landen waar zorgen om zijn' zou kunnen worden ingevoerd. TikTok wordt regelmatig in verband gebracht met de Chinese overheid en zou data voor de Communistische Partij van China verzamelen. Recentelijk werden er nog enkele medewerkers van TikTok ontslagen vanwege het volgen van Amerikaanse journalisten.