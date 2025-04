TikTok gaat gebruikers uitleggen waarom bepaalde video's worden aanbevolen

TikTok gaat voortaan uitleggen waarom bepaalde video's op de For You-pagina terechtkomen. Gebruikers kunnen met een druk op een knop te weten komen waarom een video aan ze wordt aanbevolen. Met deze stap wil het socialemediabedrijf transparanter zijn over zijn algoritme.

Door bij een video op de For You-pagina op de deelknop te drukken en vervolgens op de knop met het vraagteken, wordt duidelijk op basis van welke factoren het TikTok-algoritme besloten heeft om de desbetreffende video aan te bevelen. Volgens TikTok zijn mogelijke factoren dat de video al populair is in het land van de gebruiker of dat de gebruiker het account waar de video vandaan komt, volgt. Andere specifieke voorbeelden worden niet gegeven, maar volgens het sociale medium gaat het verder om 'gebruikersinteracties, zoals eerder bekeken, gedeelde of gelikete content, geposte reacties, of zoektermen'. Volgens TikTok wil het bedrijf de aanbevelingen in de toekomst 'nog gedetailleerder en transparanter' maken.

Het algoritme van TikTok staat al een tijd ter discussie. Vorige maand updatete TikTok zijn gebruiksvoorwaarden, waardoor duidelijk werd dat werknemers uit onder meer China gegevens kunnen inzien over de werking van het algoritme en de detectie van geautomatiseerde accounts. Op basis daarvan adviseerde het Nederlandse ministerie van Algemene Zaken om het gebruik van de app op te schorten. Volgens de directeur van de FBI kunnen de aanbevelingsalgoritmes gebruikt worden door de Chinese overheid 'om beïnvloedingsoperaties uit te voeren'.