Linux Mint 21.1 Vera met Cinnamon 5.6-desktopomgeving is uit

Linux Mint 21.1 is uitgebracht. De release heet Vera en wordt geleverd bij de Cinnamon 5.6-desktop. Daar zitten geen grote veranderingen in, maar de kleuren en de rest van de UI zijn verbeterd.

Linux Mint 21.1 Vera is gebaseerd op Ubuntu 22.04 LTS en de onderliggende Linux 5.15 LTS-kernel. De belangrijkste vernieuwing in Mint 21.1 is de Cinnamon 5.6-desktopomgeving. Daarnaast zijn er versies te downloaden die Xfce 4.16 en MATE 1.26 als omgevingen gebruiken. De long term support-release van Vera wordt tot 2027 ondersteund.

De Cinnamon 5.6-release is geen radicale vernieuwing, maar heeft veel kleine veranderingen die het besturingssysteem volgens de ontwikkelaars een moderner uiterlijk moeten geven. Zo zijn de kleuren scherper geworden en zijn veel accentkleuren uit de menu's verdwenen. Opvallend is vooral dat de kenmerkende groene kleur niet meer standaard is; de makers maken Aqua de standaardkleur in het OS. Ook zijn kleine elementen zoals pictogrammen en muispijltjes veranderd.

Daarnaast hebben de ontwikkelaars zaken onder de motorkap aangepast. Zo kan het driverbeheer voortaan zonder wachtwoord worden gedaan en is daar offline ondersteuning voor. Ook is er ondersteuning voor Debconf en kunnen Nvidia-gebruikers voortaan secure boot inschakelen.