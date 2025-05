Linux Mint 22 op basis van Ubuntu 24.04 met Cinnamon 6.2-desktop is uit

Linux Mint 22 is uit. De nieuwe versie, Wilma, is de eerste grote build die op Ubuntu 24.04 LTS is gebaseerd en heeft onder andere een nieuwe Linux-kernel en de Cinnamon 6.2-desktop. Ook is het Software Center vernieuwd en gaat de taalondersteuning op de schop.

Linux Mint 22 heeft de bijnaam Wilma. De nieuwe versie van de distro is gebaseerd op Ubuntu 24.04. Omdat dat een lts-release was, krijgt ook Mint 22 langere ondersteuning. Die loopt nog vijf jaar, tot 2029. Ook maakt Wilma gebruik van Linux-kernel 6.8. De desktopomgeving is bijgewerkt naar Cinnamon 6.2. Daar zitten niet heel veel grote wijzigingen in, maar wel veel kleine bugfixes en de mogelijkheid om Nemo-acties beter te ordenen.

Een van de grotere updates is de manier waarop het OS omgaat met taalondersteuning. In eerdere Mint-releases werden standaard veel taalpakketten meegeïnstalleerd, die vervolgens ook op de schijf bleven staan. In Mint 22 wordt dat anders. Talen naast Engels en een voorkeurstaal van de gebruiker worden na de installatie verwijderd van de schijf om zo meer ruimte te besparen. Vanaf deze versie is het daarnaast niet meer nodig om met internet verbonden te zijn om Nederlands als taal in te stellen. Hetzelfde geldt voor een handvol andere talen, naast het Engels ook Duits, Spaans en Frans.

In Mint 22 gaan ook enkele softwarepakketten op de schop. De meest in het oog springende is het Software Center. Die laadt bijvoorbeeld sneller en er is meer informatie te vinden bij Flatpaks, zoals wanneer die niet geverifieerd zijn. Ook wordt voortaan standaard het Matrix-chatprotocol meegeïnstalleerd.