Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-04-2025 13:00 77

Nu nog makkelijker te dualbooten

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin Review

18-04-2025 • 13:00

77

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Er is een nieuwe versie van Ubuntu uitgekomen. Deze 25.04-release draagt de codenaam Plucky Puffin en is daarmee vernoemd naar de dappere papegaaiduiker, een pinguïnachtige vogel die in hoog tempo kan vliegen en bijna net zo snel kan zwemmen. Ondanks die naam is Plucky Puffin een relatief bescheiden release die zich vooral richt op het verbeteren van de quality of life en het vereenvoudigen van het installatieproces.

Ubuntu 25.04 is weer een interimrelease, waarmee je negen maanden aan beveiligingsupdates kunt verwachten voordat je moet overstappen op de volgende versie: Questing Quokka. In deze nieuwe release vind je wijzigingen als de Gnome 48-desktopomgeving, een nieuw menu voor 'digitaal welzijn' en de nodige veranderingen onder de motorkap. Die zetten we in deze review uiteen.

De papegaaiduiker. Bron: Raimondo Restelli / 500px / Getty Images
De papegaaiduiker. Bron: Raimondo Restelli / 500px / Getty Images

Duidelijkere dualbootinstallaties

De eerste wijziging in Ubuntu 25.04 is al tijdens het installeren van het OS zichtbaar: de installer gaat nu beter om met dualbootinstallaties. De software geeft iets duidelijker aan wat er precies gebeurt wanneer je Ubuntu en Windows naast elkaar installeert. De installatiesoftware gaat nu ook beter om met Windows-installaties met BitLocker. Voorheen stopte het installatieproces bij dergelijke systemen abrupt: je moest dan eerst BitLocker uitschakelen vanuit Windows of de volledige schijf wissen voordat je Ubuntu kon installeren.

Dat is nu niet meer het geval: je kunt gewoon een dualbootinstallatie aanmaken op een BitLocker-schijf. De voorwaarde is wel dat er voldoende unallocated schijfruimte aanwezig moet zijn op de drive. Het vereist nog steeds wat voorwerk, want je moet je bestaande BitLocker-partitie eerst handmatig inkrimpen in Windows. Het voorkomt wel dat je BitLocker volledig moet uitschakelen, wat een zeer tijdrovend proces kan zijn. En aangezien oem-systemen soms geleverd worden met BitLocker standaard ingeschakeld, is dit een welkome wijziging.

Tot slot kun je nu ook vanuit de installer een bestaande Ubuntu-installatie vervangen. Je behoudt dan de partitie die je al gebruikte voor de bestaande Ubuntu-installatie. Je bestanden en instellingen worden daarbij wel verwijderd. Het scheelt dus vooral wat insteltijd voor de gebruikers die een nieuwe Ubuntu-release zien als een goed moment voor een frisse start.

Naast het installatieproces is er weinig veranderd aan de dualbootervaring van Ubuntu. Je selecteert na de installatie Ubuntu als bootdrive in het bios en krijgt iedere keer dat je opstart een bootloader te zien, waar je kunt kiezen tussen Ubuntu of Windows. Ook als je Ubuntu zat bent, is het verwijderproces - dat grotendeels via Windows loopt - hetzelfde gebleven.

Het zijn kleine wijzigingen, maar ze verminderen wel wat mogelijke drempels bij het installeren van Ubuntu. Iedereen die graag eens Ubuntu wil uitproberen zonder Windows meteen volledig de rug toe te keren, kan dankzij de nieuwe installer dus nét iets makkelijker uit de voeten met Linux en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Ubuntu 25.04-installer
De Ubuntu 25.04-installer kan nu ook bestaande Ubuntu-installaties vervangen.

Gnome 48: notificaties zijn nu overzichtelijker

Eenmaal ingelogd is een nieuwe versie van de Gnome-desktopomgeving zichtbaar. Dat is als het ware de interface waar Ubuntu onder draait. Deze nieuwe versie, Gnome 48, brengt enkele wijzigingen met zich mee. Die draaien bijvoorbeeld om de notificaties.

Gnome heeft al jaren een notificatieoverzicht, maar in versie 48 wordt dat een stuk gebruiksvriendelijker. Dat is te danken aan de toevoeging van notificatiestapels. Meldingen van één programma worden daarmee samengevoegd in stapels. Op die stapels is alleen de recentste notificatie direct zichtbaar, maar ze kunnen ook uitgevouwen worden om alle meldingen te bekijken. Het doet dus een beetje denken aan de notificaties in Android en iOS.

Deze wijziging maakt de notificaties in Ubuntu een stuk overzichtelijker en daarmee bruikbaarder. Niet langer worden alle meldingen in een ellenlange chronologische lijst gedumpt, maar ze worden direct netjes gesorteerd voor de gebruiker.

Wel liepen we nog steeds tegen het probleem aan dat niet alle apps even goed kunnen omgaan met notificaties in Linux-besturingssystemen. Een voorbeeld daarvan is het zakelijke chatplatform Slack. Dat verstuurt notificaties als je bijvoorbeeld nieuwe privéberichten krijgt of wordt getagd door collega's. Dat is op zich handig, maar die notificaties blijven staan zolang je ze niet handmatig weghaalt uit het notificatiemenu. Ze verdwijnen dus niet automatisch zodra je het bericht in kwestie hebt gelezen.

Slack- en Discord-notificatiebadges in Ubuntu 25.04In de praktijk betekent dit dat er naast het Slack-icoontje in het dock een groene badge staat, die aangeeft dat je een aantal ongeopende berichten hebt. Voor mij was dat in het begin erg verwarrend: het OS gaf op een gegeven moment aan dat ik tien ongelezen berichten had in Slack, maar die waren niet te vinden in de chatdienst zelf. Het duurde even voordat ik me realiseerde dat het ging om oude meldingen, die nog waren achtergebleven in het notificatiemenu van Gnome (en dus handmatig verwijderd moeten worden).

Dit is een klein kritiekpunt en bovendien geen nieuw probleem, maar leverde toch een klein beetje frustratie op, temeer omdat het niet altijd speelt. Sommige apps gaan namelijk wél goed om met notificaties: Discord verwijdert bijvoorbeeld netjes een melding uit het notificatieoverzicht zodra het bericht in kwestie is gelezen. Dat doet overigens vermoeden dat we dit probleem niet kunnen wijten aan de Ubuntu-makers, maar eerder aan de appontwikkelaars.

Gnome 48 gestapelde notificaties
Gestapelde notificaties in Gnome 48. Bron: The Gnome Project

Schermtijdlimieten en -overzichten

Ook nieuw in Gnome 48 en daarmee Ubuntu 25.04 is een nieuw instellingenmenu voor digitaal welzijn. Je kunt daar bijvoorbeeld bekijken hoeveel schermtijd je de afgelopen week hebt opgebouwd in Ubuntu. Je kunt eventueel ook een maximale schermtijd instellen. Als je dat maximum overschrijdt, krijg je een melding waarin staat dat het tijd is om je pc uit te schakelen. Optioneel kan het scherm zwart-wit worden zodra je over de maximale schermtijd heen gaat.

Binnen dat menu vind je nog verschillende andere opties om gezonder gebruik te maken van je pc. Zo kun je instellen dat Ubuntu 25.04 je waarschuwingen geeft als het tijd is om even te gaan bewegen of op zijn minst weg te kijken van het scherm om je ogen even te laten relaxen. Je kunt de interval en de duur van een bewegingspauze zelf instellen. De pc kan je bijvoorbeeld iedere dertig minuten vragen om vijf minuten op te staan. Als die vijf minuten om zijn kan de pc bovendien een geluidje afspelen, zodat je weet dat het tijd is om weer aan het werk te gaan.

De nieuwe opties doen denken aan Digitaal Welzijn-tools in Android. Ze moeten je helpen om schermtijd te balanceren met bewegingstijd en voorkomen dat je te veel tijd achter je pc zit. De functies werken stuk voor stuk zoals je verwacht en veel meer kunnen we daar niet over zeggen.

Ubuntu 25.04: Digital Wellbeing
Het welzijnsmenu in Ubuntu 25.04

Overige Gnome 48-toevoegingen: laptopaccu's ontzien en hdr-ondersteuning

Gnome 48 levert nog de nodige andere wijzigingen. Een daarvan is een nieuwe Preserve Battery Health-optie. Die is alleen beschikbaar voor apparaten met een accu, zoals laptops, en beperkt het opladen van de accu tot 80 procent. Dat is beter voor de accu en zorgt ervoor dat die minder snel slijt. Deze optie is beschikbaar in de instellingen onder Power. Handig, maar onze testlaptop bleef na de 80 procent gewoon vrolijk doorladen, terwijl de functie wel was ingeschakeld.

Ook krijgt Gnome 48 ondersteuning voor hdr-beelden. Als je een monitor met hdr-ondersteuning hebt, zul je nieuwe opties vinden in de displayinstellingen. Het OS kan nu hdr-beelden tonen in apps die dat ondersteunen. Gnome zelf waarschuwt echter dat het aantal Linux-apps met hdr-ondersteuning nog zeer beperkt is. Dit is dus vooral een toevoeging die de fundering legt voor bredere hdr-support, hoewel je daarvan in de praktijk nog weinig zult merken.

Verder brengt Gnome 48 nog wat andere kleine wijzigingen met zich mee. Zo worden nieuwe appvensters automatisch gecentreerd op het scherm en is de Nautilus-bestandsverkenner sneller in het openen van directory's. De ingebouwde agenda-app krijgt ondersteuning voor tijdzones bij het noteren van afspraken en de tekstverwerker krijgt een licht gewijzigde interface met een vernieuwde headerbalk.

Ubuntu stapt daarnaast over op Papers, een nieuwe app voor het bekijken van pdf-bestanden. Het is een overstap die voor de gebruiker weinig zal uitmaken; ook de voorgaande Evince-app deed wat hij moest doen, maar onder de motorkap is Papers wat nieuwer. Gebruikers die de oude app prettiger vonden, kunnen hem nog steeds installeren via App Center. Verder krijgt het OS een paar licht gewijzigde systeemicoontjes als onderdeel van het Yaru-thema.

Ubuntu 25.04 preserve battery health

Linux 6.14 levert betere gamingprestaties, maar het is de vraag of je dat (meteen) gaat merken

Zoals gewoonlijk wordt de nieuwste Ubuntu-release geleverd met een nieuwere Linux-kernel. Deze keer gaat dat om versie 6.14, waar de vorige Ubuntu-release nog geleverd werd met Linux 6.11. Het is voor de tweede keer dat Ubuntu een relatief nieuwe versie van de Linux-kernel kiest. Sinds Ubuntu 24.10 hanteert Canonical een 'agressiever kernelselectieproces', waarbij het bedrijf kiest voor de allernieuwste releasecandidate van de kernel die beschikbaar is op het moment van de kernelfreeze, zelfs als die nog niet is aangemerkt als stabiel.

Linux 6.14 brengt verschillende nieuwe features met zich mee. Een daarvan is de nieuwe ntsync-driver, die wordt gebruikt om vertaallagen zoals Wine bij te staan. Dergelijke software wordt gebruikt om Windows-apps en -games te draaien op Linux-distro's. Ntsync verandert de werkwijze daarvan.

Momenteel werken vertaallagen zoals Wine door de Windows-api te emuleren in de userspace. De ntsync-driver werkt juist door de synchronisatie-api's van de Windows NT-kernel te emuleren binnen de Linux-kernel zelf, waar ook de naam ntsync vandaan komt. Kort gezegd levert dat minder overhead op. Het eindresultaat is dat Linux 6.14 aanzienlijk beter moet presteren in bepaalde Windows-games via vertaalsoftware als Wine. De makers van de patch spreken zelf over framerateverbeteringen tussen de 50 en 150 procent in de gunstigste gevallen. Daaraan zitten echter de nodige haken en ogen.

Die cijfers zijn namelijk in vergelijking met de 'serverversie' van Wine, maar veel gamingplatforms gebruiken die niet. Als je Steam-games speelt via Proton, zul je bijvoorbeeld weinig merken van de wijziging. Proton gebruikt een aangepaste Wine-versie, die bovendien al ingebouwde fsync- en esync-features heeft; die dienen ongeveer hetzelfde doel. Ook Lutris, een populair stuk software dat wordt gebruikt om niet-Steam-games te installeren, schakelt fsync en esync standaard in op compatibele systemen.

We hebben vier games meermaals getest in Ubuntu 25.04 en 24.10: Cyberpunk 2077, F1 23, Horizon Zero Dawn en Red Dead Redemption 2. Ze presteerden allemaal vrijwel identiek aan elkaar, met hooguit een enkele frame per seconde verschil. Dat is niet gek, aangezien in beide gevallen dus gebruik werd gemaakt van fsync. Misschien dat fsync op termijn wel wordt vervangen door ntsync en levert dat dan iéts betere prestaties op, maar dat is nu nog niet het geval. Hoe dan ook: je hoeft vooralsnog geen grote prestatieverbeteringen te verwachten als je overstapt van de vorige Ubuntu-release naar de nieuwe.

Horizon Zero Dawn-benchmark in Ubuntu 25.04
Ubuntu 25.04 levert prima framerates (maar dat deed 24.10 ook al).

Nieuwe hardwareondersteuning en software

Verder ondersteunt Linux 6.14 nu de nieuwe RDNA 4-architectuur van AMD. Daardoor kan Ubuntu 25.04 nu beter overweg met de nieuwe Radeon RX 9070- en RX 9070 XT-videokaarten. Linux-gebruikers met een recente AMD-laptop-cpu kunnen ook overweg met een nieuwe XDNA-driver, die ondersteuning toevoegt voor de npu's van team rood.

Daarnaast zijn de powersavinginstellingen voor AMD-cpu's nu beter. De driver kan ook beter omgaan met Intel Arc Alchemist-gpu's, vooral op het gebied van stroomgebruik als de pc op idle staat. Compatibele laptops met een Nvidia-gpu hebben voortaan standaard ondersteuning voor Dynamic Boost, waarmee de systeemresources automatisch worden verdeeld tussen de cpu en gpu. Dat werkte al op Linux, maar moest voorheen handmatig worden ingesteld.

Ubuntu krijgt ditmaal ook bredere Arm64-ondersteuning. Het bedrijf stapte vorig jaar al over op een unified installer voor Arm-apparaten, waar voorheen voor iedere afzonderlijke laptop een aparte iso gedownload moest worden. Canonical breidt dit nu uit met out of the box ondersteuning voor apparaten met een Qualcomm Snapdragon X-soc. De Arm-versie van Ubuntu blijft overigens werk in uitvoering, zo benadrukt Canonical.

Tot slot bevatten de repo's nu nieuwere versies van bepaalde apps. Dat gaat bijvoorbeeld om LibreOffice 25.2.2, GIMP 3.0.2 en Blender 4.3.2. Ook worden nieuwere versies van zaken als systemd, Mesa, PipeWire en OpenSSL meegeleverd met de nieuwe release, naast nieuwe Python-, Java-, Rust- en andere toolchainversies.

Conclusie

Ubuntu 25.04 is geen extreem indrukwekkende release. De verbeteringen richten zich vooral op het gebruiksgemak van Ubuntu en brengen geen grote wijzigingen met zich mee, maar de verbeteringen die wél gedaan zijn, zullen voor de liefhebbers ongetwijfeld positief zijn. Daarmee is 25.04 ook weer een prima OS dat we zonder al te veel reserveringen kunnen aanraden voor de Linux-liefhebber, met enkel wat kleine bugs om rekening mee te houden. En mocht je een nieuwsgierige tweaker zijn, dan is het uitproberen van Ubuntu dankzij het makkelijkere dualbootproces nu simpeler dan ooit.

Redactie: Daan van Monsjou Eindredactie: Marger Verschuur

Bron bannerafbeelding: Frans Sellies / sarayut Thaneerat / Getty Images / The Gnome Project

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin

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Reacties (77)

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Firesphere 18 april 2025 13:07
De do-release-upgrade optie in bestaande Oracular installaties werkt prima voor puur Ubuntu installaties. Kubuntu installaties daarentegen, zijn nog niet geheel vlekkeloos.
In beide gevallen was Kubuntu 24.10 naar 25.04 een beetje lastig, omdat de upgrade ging van Kubuntu 24.10 naar KUbuntu 25.04, met een kleine aanpassing: Ubuntu-Desktop werd niet geinstalleerd, en Kubuntu-desktop plus dependencies werd verwijderd.
Als gevolg was er geen werkende WM/SDDM/GDM meer.

De oplossing, voor degene die het ook heeft, is niet heel ingewikkeld. Boot naar Ubuntu Safe Mode, fallback naar de root terminal en draai apt install -y kubuntu-desktop. Hierna is alles weer zo'n beetje terug naar normaal*


*: Vooral als je originele /home een aparte partitie is, wat sowieso een goed idee is

*edit
Bij gebrek aan [code] tags, maar italics gebruikt voor code :D

[Reactie gewijzigd door Firesphere op 18 april 2025 13:08]

thies @Firesphere18 april 2025 17:42
do-release-upgrade staat blijkbaar nu ook uit: The upgrade path to Ubuntu 25.04 has been (temporarily) turned off after being enabled too early, resulting in Kubuntu users being left with broken desktops. As a result, you can’t upgrade to Ubuntu 25.04 using until the issue(s) is resolved.
https://www.omgubuntu.co....o-upgrade-to-ubuntu-25-04
- peter - @thies18 april 2025 21:39
Als je toch avontuurlijk bent: `do-release-upgrade -d`
Infor40 @Firesphere18 april 2025 13:45
Goeie tip, zelfde issue hier met update vanaf Studio... nu was ik ook wel echt te snel.

Studio is KDE based trouwens (Plasma light).
Muna34 @Firesphere18 april 2025 13:56
Het is niet geheel on-topic maar heb laatst een Mint XFCE installatie van 18.x naar 22.x gebracht en dit ging - met een paar kleine dingetjes op custom repo's redelijk moeiteloos.

Inmiddels is de laptop ouder dan 10 jaar en doet nog vrolijk zijn ding. Ik was echt aangenaam verrast dat die distro upgrade wizards echt goed werken en toch nog altijd een betere optie zijn dan een complete install.

That said, tuurlijk gaat het niet altijd vlekkeloos maar vaak kom je er wel uit - meteen ook wat ik tof vind aan Linux. Er altijd wel iemand te vinden op StackOverflow of op de Ubuntu forums met een oplossing. En de Ubuntu Forums zijn btw ook een uitstekende bron voor informatie voor alle distro's die Debian of Ubuntu based zijn :)
Raven @Firesphere19 april 2025 10:03
Déjà vu, de vorige keer waren er ook desktop issues bij Kubuntu :/

@AverageNL Misschien een toevoeging waardig?: Ubuntu 25.04 upgrades halted due to Kubuntu users getting a broken desktop
Mont2uk 19 april 2025 00:29
Er is een probleem met bepaalde bluetooth devices en Intel bluetooth controllers: bij disconnecten van een bluetooth apparaat (zoal bij opnieuw opstarten van de computer of suspend / wake up) kunnen paired devices niet meer verbinden en moet je ze opnieuw pairen.

Voor wie er ook tegenaan loopt, dit is niet direct gerelateerd aan Ubuntu 25.04, maar aan de kernel versie die hier gebruikt wordt: Linux kernel 6.14.0-15-generic.

In de nieuwste kernel versie (Linux 6.14.2) is het probleem overigens opgelost.

Voor wie meer info wil over de achtergrond en veranderingen in de kernel (bluez module):
Zie hier en hier.

Voor nu helaas even afwachten totdat de nieuwe kernel versie beschikbaar komt in Ubuntu, een alternatief is het (tijdelijk) gebruiken van een oudere kernel, bijvoorbeeld Linux kernel 6.11.0-8-generic.
Hoi1966 18 april 2025 14:54
Kan je dit als leek gewoon eenvoudig op je Windows PC zetten. Zou het weleens willen uitproberen
youridv1 @Hoi196618 april 2025 16:07
Als je gewoon een beetje wil rondneuzen in de Linux wereld, zou ik eerst met een liveUSB of virtual machine werken.

Bij de live USB schrijf je een linux iso bestand (te downloaden van de linux distributies eigen site) naar een usb stickje door middel van een tool als https://rufus.ie/en/
Daarna kun je je pc laten opstarten vanaf die usb stick en beland je in een live versie van die linux distributie. Live betekent dat "alles werkt" maar je alles na een reboot weer kwijt bent. Ideaal om gewoon eens rond te kijken hoe de menu's werken enzo.

Wil je wel dingen kunnen opslaan, dan zou ik https://www.virtualbox.org/ of https://www.vmware.com/pr...or/workstation-and-fusion installeren en daarin een VM aanmaken. Dat werkt ook door middel van een linux iso. Dan heb je een volledige computer die als een programma bovenop je bestaande computer draait zonder dat het invloed heeft op je windows installatie.

Tegen de tijd dat je daar genoeg van hebt, kun je gaan uitzoeken hoe je Linux echt op je hardware installeert, zoals je windows nu draait. Dat valt reuze mee.

Voor de gemiddelde linux distributie heb je geen geweldige hardware nodig. Linux is doorgaans gevoelsmatig wat sneller en lichter dan Windows. Ieder normaal pctje van de afgelopen 15 jaar is prima. Mocht je dus nog een pc of laptopje hebben liggen die je vervangen hebt, dan is dat een ideaal proefkonijn.

Let wel dat je tijdens het gebruik van Linux niet onder de Terminal uit komt. Je kent het op windows als commandprompt of powershell. Er heerst tegenwoordig een beetje het sentiment dat "de grafische omgeving zo goed geworden dat de terminal niet meer nodig is" Maar zodra je ergens tegenaan loopt en gaat googlen voor hulp, dan bevat 95% van de antwoorden op internet terminal commando's.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 18 april 2025 16:14]

Mark de Vaal @Hoi196618 april 2025 15:03
Ja dat kan, maar dit vergt toch enig onderzoek vooraf!

https://merox.dev/blog/wi...tu-25-04-dual-boot-guide/

[Reactie gewijzigd door Mark de Vaal op 18 april 2025 15:06]

Verwijderd @Hoi196618 april 2025 15:32
Uiteraard, maar de meest eenvoudige optie is om een zogenoemde live-installatie op een usb stick te zetten en het dan daarvandaan uit te proberen. Met usb-c is het tegenwoordig niet eens zo veel trager.

Dat laat de pc ongemoeid en heeft als bijkomend voordeel dat je veel sneller meerdere verschillende linux varianten kan uitproberen.

Zoals altijd: zorg dat je backups op orde zijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 april 2025 15:36]

CH4OS @Hoi196618 april 2025 15:36
Als het om uitproberen gaat, zou ik dat eerst in een VM installeren (bijvoorbeeld binnen VirtualBox of VMWare Player), of via een USB stick, dan ben je niet direct de Windows installatie kwijt.
cdwave @CH4OS23 april 2025 16:37
Via een VM zou ik niet aanraden - je gaat dan de VM evalueren en niet de Linux versie.
CH4OS @cdwave23 april 2025 18:02
Om kennis te maken met het OS volstaat een VM prima.
desalniettemin @Hoi196618 april 2025 16:26
Je kan altijd de live uitvoering testen. Je kan ook hier distro's proberen zonder te installeren of een usb-stick gebruiken; https://distrosea.com/select/ubuntu/

Je moet wel inloggen, want anders geen internetverbinding.
cdwave @Hoi196623 april 2025 16:47
Ja, gewoon dual boot maken.

Ga niet rommelen met VMs enzo. Wat je meestal wil zien is hoe goed het allemaal draait op je eigen systeem, en een VM maakt er eenheidsworst van de uiteindelijk door het host OS wordt bestuurd.

Ikzelf heb jarenlang dual boot gedraaid. Uiteindelijk bleven alleen de spellen over, en deed ik helemaal niks anders meer met de Windows partitie. Met Lutris draaien de games prima onder Linux.

Aangezien mijn PC geen Windows 11 mag draaien van MS (ondanks de 16-core en 32GB) is het nu dus dag-dag Windows en heb ik de partitie verwijderd.

Mijn ouders (ongeveer 80 jaar jong) draaien ook al jaren Ubuntu voor hun PCtje, voor mail, browsen, foto's en om te scannen en printen. Prima voor hun, en absoluut zalig voor mezelf, vroeger met Windows moest ik de boel zo nu en dan weer vlot trekken. Ik heb ze pas een 'nieuwe' PC gegeven, even bestanden overgezet en in minder dan een half uur konden ze vooruit. Dat ik dan minder vaak langs moet komen vinden ze niet zo erg, als ik er ben is alle aandacht voor hun en niet voor de PC.
spaceboy 18 april 2025 13:13
Als je het nog voorzichtiger wil proberen en je wilt (nog) niet met je partities gaan klooien met dualboot kun je ook heel snel een Hyper-V vm in Windows in de lucht gooien. Is wat laagdrempeliger, misschien iets minder performant wel.
Lamith @spaceboy18 april 2025 13:26
Een bootable USB is nog rapper. Als 't bevalt, kun je daarna ook direct installeren.
PageFault @spaceboy18 april 2025 13:23
Of in VMWare workstation (tegenwoordig gratis). Ik doe dat omdat ik de schurft heb aan dual boot en soms heb je even iets nodig in een ander OS, dan werken de VMs prima. Op die manier heb ik verschillende VMs (CentOS, Rocky, ChromeOS en macOS). Windows blijft voorlopig, helaas, mijn hoofd OS.
readefries @PageFault18 april 2025 14:26
Zelf gebruik ik Virtual box voor die drie keer per jaar als ik écht Windows moet gebruiken omdat zelfs de online office niet compatible is met dat ene Word of Excel bestand.

Je zegt dat Windows helaas nog je hoofd OS is. Wat houd je tegen? Waar loop je vooral tegenaan?
ymoona @readefries18 april 2025 16:33
Toch voornamelijk stabiliteit. Laatst weer eens geprobeerd, op een laptop met een hp g5 dock. Alles lijkt te werken, maar na een paar minuten sneeuw op 1 van de monitors. Niet kunnen vinden wat het was, maar het was wel vervelend genoeg om je er aan te irriteren. Dan maar weer Windows er op. Je kan er van vinden wat je wilt, maar daar loopt je niet tegen dit soort vage issues aan.
readefries @ymoona18 april 2025 18:02
Oh da's vervelend. Ik heb dezelfde dock, en dat werkt bij mijn prima. Al gebruik ik maar één monitor
PageFault @ymoona18 april 2025 21:21
Ik had vroeger nooit last met de HPs, maar met de huidige lijn heb ik zelfs met Windows wekelijks gezeik met name met bluetooth. Krijg er ook vaak updates van. Mijn vorige HP had nooit problemen in de 4 jaar dat ik hem had. Nu alleen maar gezeik met headsets (ook via USB) en bluetooth muizen.
Microwilly @ymoona18 april 2025 21:55
Welke distro? Ik installeer tegenwoordig voor vrienden/Familie alleen nog maar linux. Nooit problemen mee. En iedereen blij! Alleen Windows 11 voor neefjes die gamen.
William_H @ymoona19 april 2025 03:25
Dat soort vage issues komen ook perfect voor onder Windows. Ik kan het weten, heb voor grote bedrijven en instellingen support geleverd. Niks dan gezeik met docks, met name als je HP met Dell of andersom probeert werkend te krijgen, maar soms zelfs op "eigen" hardware van hetzelfde merk.
PageFault @readefries18 april 2025 14:59
Hardware support en allerlei tools die niet op Linux beschikbaar zijn (en waarvan geen serieuze alternatieven zijn). Mijn enige escape op die beide vlakken is op dit moment macOS, maar daar heb ik heb nooit zo'n trek in die Apple spullen. Ik draai macOS in een VM om soms dingen te kunnen testen.
fenrirs @PageFault18 april 2025 15:50
10 jaar geleden al weer was dat juist andersom. Ubuntu als hoofd OS en win10 (net nieuw, ons hoofd IT* was erg vooruitstrevend. Als het niet werkt heb je pech) draaide ik onder qemu. Ging best prima op een i5 met 32GB. Nu moet ik het doen met een gare lenovo met wel 8 hele GB en een 256 schijfje ;(

*dame van 62 die graag van experimenteren hield. Werkt je applicatie niet? Bouw maar om, niks ellenlang testen. Was heel verfrissend, eens niet het standaard IT geneuzel
Ome Ernst @fenrirs18 april 2025 19:15
Niet alle helden dragen een cape.
fenrirs @Ome Ernst18 april 2025 19:28
Precies en ‘gek genoeg’ waren er na een paar weken ook geen interne apps meer die nog haperden.
lariekoek 18 april 2025 13:34
Mijn best-buy moederbord heeft helaas geen WiFi/BT onder Linux. |:(
Kees BOFH @lariekoek18 april 2025 13:45
Linux is een heel breed scala aan softwarepakketen. Grote kans dat je moederbord onder CentOS6 niet goed werkt maar onder ubuntu 25.04 wel prima.

De kernel versie is vrij belangrijk voor support van nieuwe apparaten. Gelukkig kun je vrij eenvoudig dit met een usb stick proberen zonder dat je je systeem hoeft te instaleren.

Bij mij werkt alles op mijn AM5 moederbord in elk geval. Zelfs de 9070XT werkt vlekkeloos onder 25.04.
lariekoek @Kees18 april 2025 13:51
Oh, ja, nee, iets specifieker dan:
Het gaat om de ProArt x870e.
Deze driver voor MT7927 moet nog gaan komen helaas.
specs2021 @lariekoek19 april 2025 09:32
Wifi adapters zijn inderdaad een van de slechtst ondersteunde stukjes hardware.
https://github.com/morrow...home/USB_WiFi_Chipsets.md
De MT7925 is ondersteund, de MT7927 is "pending".

Ik zou een MT7921 usb adapter zoeken, want op zich is MediaTek goed ondersteund. Dat is meer foolproof dan een van die gare RealTek kaarten en met wifi6 niet hopeloos verouderd.

Ik denk dat Realtek voor 90% debet is aan de slechte naam van wifi ondersteuning in Linux. Heel vervelend dat juist dat de kaarten zijn die je eenvoudig bij de MediaMarkt kunt halen. (De niet meer leverbare rtl8811 werkt vanaf kernel v6.14 en de nieuwere wifi5 rtl8822 vanaf v6.12, tenminste als je de goede variatie kunt vinden want meer dan 50% werkt in mijn ervaring niet).
watabstract @Kees18 april 2025 13:56
De kernel is inderdaad essentieel. Ik had het eerste half jaar geen geluid op mijn HP Envy nadat ik Windows had vervangen door Kubuntu. Pas met de release van (K)ubuntu 24.10 werd dat echt opgelost.
bkor @lariekoek18 april 2025 14:11
Bij veel moederborden kan je het metalen deel van de Wifi verwijderen en vervolgens redelijk makkelijk een ander Wifi kaartje erin zetten. Niet duidelijk te zien of dat bij jouw moederbord ook kan. Let op: sommige van de Intel wifi kaartjes werken alleen met een Intel-cpu.
lariekoek @bkor18 april 2025 14:17
Ja, dat ben ik ook tegengekomen als suggestie. Ik vind dit alternatief stiekem leuker.
nvaert1986 @bkor18 april 2025 16:41
Dat kan bij dit moederbord, maar de WiFi M.2 kaart zit onder de grote heatsink van de VRM. Deze zul je dus (helaas) los moeten halen als je deze wilt vervangen, wat ik niet zou aanbevelen i.v.m. garantie. Een betere oplossing is tijdelijk een goedkoper USB stick die WiFi / BT doet imo.
DonMozes 18 april 2025 14:10
In de screenshot met prestaties in Horizon FW staat als OS Windows 10 aangegeven. Klopt dat wel? Ik begreep dat Proton enkel de DirectX API calls vertaalde naar Vulkan maar niet dat applicaties zich alsnog melden als 'Windows'. Of is dit een neveneffect van de nieuwe ntsync driver?

[Reactie gewijzigd door DonMozes op 18 april 2025 14:12]

AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @DonMozes18 april 2025 14:29
Ik vermoed dat het wel echt aan Proton aan ligt. De test is in ieder geval wel echt op Ubuntu 25.04 gedraaid :)

@Da_Plague De installer is ook van 25.04 - die gaf de optie om mijn bestaande 24.10-installatie te vervangen met de nieuwe release. Dat is een nieuwe optie, zoals ook in de tekst en het bijschrift staat :)

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 18 april 2025 14:37]

johnbetonschaar @DonMozes18 april 2025 16:13
Proton is DXVK and en VKD3D voor DirectX => Vulkan plus Wine voor alle andere Windows API’s. Horizon:ZD zal wel gewoon een Windows API aanroepen die ook op Wine alleen geldige Windows versies kan teruggeven om compatible te zijn, als de Wine versie ineens rare strings of nieuwe enum values zou teruggeven dan zouden applicaties die dat niet verwachten immers kapot kunnen gaan.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 18 april 2025 16:14]

Da_Plague @DonMozes18 april 2025 14:21
Ook klopt de screenshot van de installer niet, daar is 24.10 te zien.
DonMozes @Da_Plague18 april 2025 14:27
Ik denk dat de installer refereert naar een bestaande Ubuntu 24.10 installatie in dit geval.
Annihilism 18 april 2025 14:18
Betekend dit dat Mint binnenkort ook een upgraden krijgt? Voor zover ik weet is die nog steeds op Ubuntu gebaseerd.

Dat moeten verkleinen van de bitlocker partitie herken ik, dit moest ik bij mijn huidige dual boot met mint ook doen. Ik heb overigens bitlocker wel uitgezet.
Zidane007nl @Annihilism18 april 2025 15:00
Linux Mint is gebaseerd op de LTS versie van Ubuntu. Zo is Linux Mint 22 gebaseerd op Ubuntu 24.04.
Ze zijn wel bezig met Linux Mint 22.2, maar het is nog niet bekend wanneer die uitkomt.
desalniettemin @Zidane007nl18 april 2025 16:22
Was Mint niet gestopt met interim releases?
Telin @Annihilism18 april 2025 20:33
Mint doet geen rebase met point releases.
Volgende Mint die op een nieuwe(re) Ubuntu is gebaseerd zal Mint 23.x zijn met een ~2 jaar release cycle.

Uit de Mint nieuwsbrief:
The next major release from Linux Mint will be "23" and it will be based on Ubuntu 26.04. The major release after that will be LM24 and will be based on Ubuntu 28.04
tommiedepommie 18 april 2025 15:35
Goedendag,

ik ben geen frequent forumposter maar ben wel sinds lange tijd een Linux Mint gebruiker.
Ik heb Ubuntu geprobeerd maar ik vind het toch prettig om de taakbalk te zien met een actieve programmabalk met daarop de ‘open’ programma’s, kleine, handige toepassingen, om even iets op te zoeken (copyQ, Rambox) aan de rechterkant zoals onder Windows.
Ik had Ubuntu geïnstalleerd met de Gnome desktop omdat ik een groot scherm heb, wilde ik graag Gsnap (Windows fancy zones) gebruiken. Onder LM moet je het met minder doen, dat weet ik.
Maar na een update van Gnome/Ubuntu, werkte die toepassingen niet meer onder de nieuwe Gnome/Ubuntu versie.
Mijnsinziens moeten zulke toepassingen backwards compatible zijn maar dat bleek niet zo te zijn.
Bij een grote update van Ubuntu versie XXX naar versie YYY, kan ik me er iets bij voorstellen.
Misschien zit ik er helemaal langs maar dat hoor ik dan wel.
Heel fijn paasweekend en succes met het zoeken van je eitjes.
psalden @tommiedepommie18 april 2025 15:41
Het regelmatig "breken" van extensies bij upgrades van GNOME is inderdaad helaas een veelgehoorde klacht.
desalniettemin @psalden18 april 2025 16:27
Komt door de devs van die extensies. Die hebben niet altijd de nieuwste versies al uitgebracht. Soms kan je ze wel van github halen.
BaatZ 18 april 2025 13:49
Ben vooral benieuwd wanneer ze fractional scaling goed gaan oplossen. Als je een laptop scherm en aparte monitor verschillende DPI scaling wil geven heb je in X11 enorme performance drop, en in wayland+nvidia onstabiele performance.
Ramon @BaatZ18 april 2025 15:17
Volgens mij is dat opgelost. Op mijn laptop met AMD + nvidia is een extern scherm nu eindelijk soepel met fractional scaling. 24.04 was er allemaal display corruption (al was dat nog met X11 denk ik), 24.10 leek wel of het op 24Hz draaide en nu lijkt het gewoon soepel.
TMT 18 april 2025 14:21
oooh puffins!!
Mega offtopic tip: zeker een kolonie bezoeken als je in Ijsland passeert! :D
readefries @TMT18 april 2025 14:29
hahaha, helemaal met je eens. Super cute.

Ook zo mooi als je ze op de zwarte stranden in t zuiden ziet rondlopen

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