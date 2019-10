Canonical brengt Ubuntu 19.10 uit met ingebouwde Nvidia-drivers

Canonical heeft versie 19.10 van Ubuntu uitgebracht. De nieuwe versie van de Linux-distro is gebaseerd op Linux-kernel 5.3, en heeft snellere opstarttijden door gebruik van lz4-compressie. Ook zitten de proprietary Nvidia-drivers standaard in het installatiebestand.

Eén van de grootste veranderingen die Ubuntu 19.10 met zich meebrengt, is de toevoeging van proprietary Nvidia-drivers op het iso-bestand. Dit maakt het makkelijker voor gebruikers om de gesloten Nvidia-drivers te gebruiken. Standaard maken veel Linux-versies gebruik van de opensource Nouveau-drivers van Nvidia, maar deze zijn beduidend minder goed geoptimaliseerd dan de closedsource Nvidia-drivers. Gebruikers van Ubuntu en andere Linux-distro's kunnen de drivers van Nvidia zelf al installeren, maar vanaf nu gaat dit automatisch. Enkele andere Linux-distributies, zoals Manjaro, bieden gebruikers al de optie om de proprietary drivers standaard mee te installeren. Pop!_OS, dat gebaseerd is op Ubuntu, heeft een apart iso-bestand voor gebruikers met Nvidia-hardware.

Dark mode (links), standaard (midden) en light mode (rechts)

Het ingebouwde Yaru-thema krijgt in Ubuntu 19.10 een volwaardige donkere en lichte modus. Momenteel heeft Yaru standaard een soort gemengde modus, waarbij de headers van applicaties zwart zijn, terwijl de rest van de elementen wit zijn. Vanaf nu is er een volledig donkere modus en een lichte modus met witte applicatieheaders.

De desktop environment van Ubuntu wordt ook van een update voorzien; Gnome wordt geüpdatet naar versie 3.34, die onder andere betere prestaties belooft. Deze update bevat de opties om gemakkelijk je eigen achtergronden te gebruiken. De update introduceert bovendien een optie om achtergronden op zowel het bureaublad als op het lockscreen te gebruiken. Ook krijgt het ingebouwde blauwlichtfilter een update; de functie heeft nu een eigen tabblad in de instellingen en het lijkt nu bruikbaar te zijn zonder dat locatieservices aanstaan, meldt Linux-website It's FOSS. Gnome 3.34 heeft verder verbeterde wifi-instellingen.

Het blauwlichtfilter (links) en de nieuwe achtergrondinstelling

Ubuntu 19.10 voegt experimentele ondersteuning voor het zfs-bestandsysteem toe. Zfs is ouder dan bijvoorbeeld btrfs, dat al in Ubuntu gebruikt kan worden, maar is volgens veel gebruikers sneller en betrouwbaarder, maar gebruik ervan is moeilijk door allerlei gebruikslicenties. Canonical concludeert echter dat de implementatie die ze in Ubuntu gebruiken onder de licentie valt. De implementatie van zfs is mede mogelijk door het werk van het ZFS on Linux-project. De nieuwe versie krijgt daarnaast ondersteuning voor lz4-compressie, wat voor snellere opstarttijden moet zorgen. Canonical heeft de afgelopen maanden geëxperimenteerd met verschillende compressie-algoritmes, en volgens hen kwam lz4 het beste uit de test

Met 19.10 verandert Canonical het gebruik van 32-bit-software. Origineel werd verwacht dat het bedrijf ondersteuning voor 32-bit zou staken, maar na ophef onder gebruikers werd deze ontwikkeling geschrapt. Canonical zal ervoor zorgen dat de distro een werkende 32-bit-userspace voor gebruikers heeft. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van containers, waardoor programma's als Steam en WINE blijven werken op Ubuntu 19.10. Met die laatste software kunnen gebruikers Windows-programma's installeren op Linux-distributies.

Canonical voegt verder ondersteuning voor wpa3-security toe aan Ubuntu 19.10 en aangesloten usb-drives kunnen vanaf nu direct vanuit de dock geopend worden. Ook moet de nieuwe versie zorgen voor verminderd cpu-gebruik.

Ubuntu 19.10, die de codenaam Eoan Ermine heeft, werd al eerder bekendgemaakt door Canonical; de functionaliteit die het OS bevat was bijvoorbeeld op 22 augustus al definitief. De bètaversie is al sinds eind september te downloaden. De volledige versie is vanaf 17 oktober te downloaden op de site van Ubuntu.

In april komt Canonical met een nieuwe long term support-versie van zijn besturingssysteem, Ubuntu 20.04 lts. Deze versie krijgt de codenaam Focal Fossa, en zal vijf jaar lang regelmatig geüpdatet worden. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar gezien het ontwikkelpatroon van Canonical wordt deze versie op 24 april 2020 verwacht, schrijft It's FOSS.