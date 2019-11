System76 begint in januari 2020 met het zelf ontwerpen van laptops

System76, de ontwikkelaar van Pop!_OS, wil in januari 2020 beginnen met het zelf ontwerpen van laptops. Het bedrijf verkoopt al laptops, maar andere fabrikanten ontwerpen en fabriceren die. De laptops met eigen ontwerp komen naar verwachting over enkele jaren uit.

System76-ceo Carl Richell zegt dat het zelf ontwerpen en ontwikkelen van een laptop twee tot drie jaar kan duren, schrijft Forbes. System76 zal in eerste instantie een u-class-laptop produceren. Dit zijn ultrabooks met een relatief dun en compact ontwerp. Het bedrijf verkoopt al dergelijke laptops, namelijk de Galago Pro en Darter Pro, die in oktober zijn aangekondigd. De laptops die het bedrijf momenteel verkoopt worden echter gemaakt door fabrikanten als Sager en Clevo. In de toekomst zal het bedrijf kijken naar de opties voor eigen gaminglaptops en workstation-notebooks.

Vorig jaar bracht het bedrijf al wel een desktop van eigen ontwerp uit. De System76 Thelio is een serie desktops met open hardware en verschillende opties voor componenten. Tijdens het ontwikkelproces van de Thelio-desktops, dat ruim twee jaar heeft geduurd, beschikte het bedrijf nog niet over een eigen fabriek. Het bedrijf heeft inmiddels geïnvesteerd in een eigen fabriek in Denver, waar System76 is gevestigd. Hiermee heeft het bedrijf alle benodigde middelen om een eigen laptop te ontwerpen en te produceren.

Naar verwachting zullen de laptops van System76 het Pop!_OS-besturingssysteem bevatten. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Ubuntu en System76 ontwikkelt dat zelf. De huidige laptops van System76 maken standaard ook gebruik van Pop!_OS en hebben ook opensource firmware in de vorm van bios-alternatief coreboot.

Twee van de huidige System76-laptops; de Darter Pro (links) en de Galaco Pro