Gerucht: Xiaomi Redmi K30 krijgt 120Hz-scherm en vingerafdrukscanner aan zijkant

Xiaomi zou zijn Redmi K30-smartphone voorzien van een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 120Hz-scherm en een 60-megapixelcamera. Dat claimt XDA-Developers. De huidige Redmi K20 ligt in de Benelux in de winkels als Mi 9T.

XDA-Developers vond in de Miui 11 aanwijzingen dat een toestel met de codenaam Phoenix een 120Hz-scherm zal hebben. Zulke schermen zijn nu nog schaars op smartphones. De Asus ROG Phone II en Razer Phone-modellen hebben dat en Samsung zou het volgens recente geruchten op de Galaxy S11 willen zetten.

De telefoon met codenaam Phoenix krijgt bovendien een vingerafdrukscanner aan de rechterzijkant in plaats van achter het scherm zoals bij de Mi 9T-telefoons. De camerasensors zijn een Sony IMX686 met een resolutie van zestig megapixel, een Samsung-sensor van twintig megapixel die bij andere telefoons in gebruik is als frontcamera, en twee keer een GC02M1 van Galaxycore, vermoedelijk een dieptesensor aan de voor- en achterkant. Het is onbekend of de telefoon meer camera's heeft.

XDA-Developers denkt dat de Phoenix de Redmi K30 is, omdat een teaser voor de K30 een telefoon toont met een gat voor een dubbele camera rechtsboven in het scherm. De Phoenix heeft dat ook, zo blijkt uit informatie uit Miui 11.

Xiaomi bracht de Redmi K20 en Mi 9T deze zomer uit. De fabrikant zou de K30 volgende maand willen presenteren, maar het is onbekend of en wanneer het toestel naar Europa komt.