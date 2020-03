Redmi toont teasers van K30 Pro met hdr10+-scherm en popup-camera

Redmi heeft een aantal nieuwe teasers online gezet voor de K30 Pro. Daarop is te zien hoe de telefoon twee IMX686-sensoren van Sony krijgt. De 64 megapixelcamera krijgt ook optische beeldstabilisatie. Ook heeft het toestel een pop-upcamera aan de voorkant.

De teasers van het voormalige Xiaomi-dochterbedrijf zijn geplaatst op het Chinese sociale netwerk Weibo. Daarop is te zien hoe het toestel een Sony IMX686-sensor in zowel de primaire camera krijgt als in een telelens. In de specificaties is ook te lezen dat de sensor 64 megapixel telt en 1/17" groot is. De camera moet video in een 8k-resolutie kunnen opnemen, en heeft 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Ook krijgt het toestel een amoled hdr10+-scherm. Opvallend is dat Redmi ook foto's toont van een popup-camera aan de voorkant. Eerdere telefoons van het bedrijf hadden al zo'n camera, maar eerder deze week zei Redmi-ceo Lu Weibing nog dat popup-camera's technisch te ingewikkeld waren. De camera's hebben nu een verlichte rand in verschillende kleuren.

Redmi laat zien dat de telefoon in paars, blauw en wit beschikbaar komt. De telefoon heeft ook 5G. Wat het toestel gaat kosten en of die in Europa uitkomt is nog niet bekend. Het bedrijf kondigt de telefoon op 24 maart aan in China.