Redmi-topman plaatst teaser voor 144Hz-update op K30-smartphone

Een topman van de voormalige Xiaomi-dochter Redmi heeft een teaser geplaatst die lijkt te tonen dat Redmi werkt aan een update die een verversingssnelheid van 144Hz mogelijk maakt op de Redmi K30-smartphone. Die smartphone kwam vorige maand uit.

De teaser op Weibo toont een demo van de Redmi K30 5G op 144Hz. De topman zegt daarbij dat het gaat om een experiment en het is onbekend of de functie als update uit zal komen voor de telefoon. De hoogste verversingssnelheid op een telefoon tot nu toe is 120Hz, op onder meer Razer Phone 2 en Asus ROG Phone II. Er zijn wel monitoren die 144Hz ondersteunen.

Het is onbekend wat Redmi wil met de techniek. De K30 5G is een midrange-smartphone met een lcd van 15,45cm bij 7,45cm met een diagonaal van 6,67" en een resolutie van 2400x1080 pixels. De telefoon kwam vorige maand uit in China. Er is nog niets bekend over een Europese release.

Een hoge verversingssnelheid lijkt sinds enige tijd naar veel meer telefoons te komen. Google zette een 90Hz-scherm op zijn Pixel 4-telefoons. OnePlus gebruikt 90Hz-schermen voor zijn 7 Pro- en 7T-modellen, maar gaat dit jaar naar 120Hz. Ook Samsung zou een 120Hz-scherm willen gebruiken op zijn Galaxy S20-telefoons.