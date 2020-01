LG kondigt draadloze oordopjes aan met case die bacteriën moet tegengaan

LG heeft zijn eerste draadloze oordopjes aangekondigd. De Tone+ Free kunnen tot zes uur mee op een acculading, terwijl het meegeleverde doosje goed is voor nog een 3,5x laden van de accu's in de oortjes zelf. Het doosje gaat bovendien bacteriën op de oortjes tegen.

Het doosje stelt de oortjes tijdens het laden bloot aan uv-straling, wat de groei van bacteriën moet tegengaan op de uiteinde van de oortjes, die in het oorkanaal gaan. De oortjes ondersteunen snelladen, zo claimt LG. Daardoor kunnen gebruikers na vijf minuten laden een uur muziek luisteren, zo zegt de Zuid-Koreaanse fabrikant. De oordopjes hebben een ipx4-rating en moeten dus tegen lichte regen kunnen.

De oortjes ondersteunen snel pairen en hebben twee microfoons aan boord: eentje voor spraakinvoer en de andere voor het wegfilteren van het omgevingsgeluid tijdens bijvoorbeeld telefoongesprekken. De oordopjes hebben geen actieve noisecancelling. LG brengt de Tone+ Free deze maand uit in onder meer Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Over een release in Europa is nog niets bekend, al kwamen eerdere Tone-producten ook hier uit. De oortjes kosten in de VS 199 dollar.