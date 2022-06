Carl Peis bedrijf Nothing wil deze zomer draadloze oordoppen uitbrengen

Nothing, opgericht door OnePlus-medeoprichter Carl Pei, wil deze zomer draadloze oortjes uitbrengen. Later dit jaar moeten er andere producten verschijnen. Specificaties en prijzen van de oortjes zijn nog onbekend.

Pei zegt tegen Bloomberg te willen beginnen met 'simpelere producten, namelijk draadloze oordoppen'. De oortjes moeten deze zomer op de markt verschijnen. Nothing werkt daarnaast aan een 'hele reeks slimme, verbonden consumentenelektronica', waarbij later dit jaar nog meer producten moeten verschijnen. Het gaat volgens Pei niet alleen om audioproducten. 'Uiteindelijk' moeten deze apparaten met elkaar kunnen communiceren; het lijkt er dus niet op dat de eerste Nothing-apparaten al met elkaar kunnen communiceren.

In het interview geeft Pei daarnaast aan dat GV, Googles afdeling voor durfkapitaal, voor omgerekend 12,4 miljoen euro in Nothing heeft geïnvesteerd. Pei wil niet zeggen hoeveel aandeel in Nothing GV daarvoor heeft teruggekregen. In december vorig jaar haalde Nothing nog voor zeven miljoen dollar aan investeringen op.

De OnePlus-medeoprichter onthulde de naam van Nothing enkele weken geleden. Toen zei het bedrijf in de eerste helft van dit jaar de eerste producten te willen uitbrengen. Vermoedelijk zal het bedrijf dus rond juni de eerste producten uitbrengen. Het is niet voor het eerst dat Peis nieuwe bedrijf in verband wordt gebracht met draadloze audioproducten; eind vorig jaar waren er ook al geruchten dat het bedrijf koptelefoons uit zou brengen.