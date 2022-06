Nothing heeft merknaam Essential overgenomen

Nothing, het nieuwe bedrijf van OnePlus-medeoprichter Carl Pei, heeft de merknaam Essential overgenomen. Essential was het bedrijf van Android-oprichter Andy Rubin, dat in 2017 één smartphone uitbracht. Vorig jaar stopte Essential.

De merknaam en het logo van Essential zijn in handen van Nothing, blijkt uit registraties bij het Britse bureau voor intellectuele eigendommen. Website 9to5google merkte op dat Andy Rubin het eigendom hiervan heeft overgedragen aan Carl Pei. In januari is de transactie afgerond.

Wat de plannen zijn van Nothing met de merknaam Essential, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of Nothing meer dan de merknaam en logo's heeft verkregen van Essential. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan om patenten.

Carl Pei maakte eerder dit jaar bekend dat hij het nieuwe bedrijf heeft opgericht met als doel om slimme apparaten uit te brengen. In februari zei hij dat er in de zomer draadloze oortjes uitkomen van Nothing en later dit jaar meer apparaten.

Essential was bekend van de PH-1-smartphone. Het merk was opgericht door Android-oprichter Andy Rubin en had de ambitie om ook een tweede telefoon en een smarthomehub te maken, maar dat is nooit gebeurd. Essential stopte begin vorig jaar.