Ex-Essential-medewerkers brengen volgend jaar op privacy gerichte apparaten uit

Voormalig Essential-topman Jason Keats is het nieuwe bedrijf OSOM gestart, dat op privacy gerichte apparaten gaat maken. OSOM zegt nog niet wat voor apparaten het gaat maken, al gaat het vermoedelijk om smartphones. Eind volgend jaar moet het eerste apparaat verschijnen.

Keats zegt in een interview met Cnet dat de focus bij OSOM gaat liggen op privacy. Consumenten moeten de baas kunnen blijven over hun eigen data, het bedrijf zegt dan ook geen toegang te hebben tot de data van gebruikers. Wanneer gebruikers hun data met een bedrijf of organisatie willen delen, moet het bij een OSOM-apparaat duidelijk worden welke data er met wie wordt gedeeld. Daarnaast moet het eenvoudig zijn om functies als GPS en camera's uit te schakelen, zonder dat de software deze functies zelf weer inschakelt.

OSOM, kort voor Out of Sight, Out of Mind, bestaat nu uit negen werknemers, waarvan acht voormalige Essential-werknemers. Keats benadrukt dat Essential-oprichter Andy Rubin niks te maken heeft met het nieuwe project. De OSOM-producten zullen uit zowel hardware als software bestaan, waarbij het de bedoeling is dat het eerste product eind volgend jaar op de markt verschijnt. Over de komende drie jaar wil het bedrijf meer dan zeven tot acht producten uit gaan brengen, verspreid over verschillende productsectoren. De OSOM-apparaten komen in zowel Europa als de Verenigde Staten uit.

Keats zegt niet om wat voor apparaten het gaat, maar het ligt voor de hand dat ze in ieder geval smartphones gaan maken. Een eigen besturingssysteem gaat OSOM sowieso nog niet bouwen. In plaats daarvan zou het bedrijf 'standaard besturingssystemen zoals Android' gebruiken. Het bedrijf wil 'premiumapparaten' bouwen, met 'acceptabele prijzen'.

Essential is een smartphonemaker die het best bekend is van de in 2017 uitgebrachte PH-1. Tweakers schreef destijds een review van de PH-1. Begin dit jaar stopte Essential met bestaan.