Ontwerper toont hoe Essential-smartphones PH-2 en PH-3 eruit hadden gezien

Een ontwerper die in dienst was van de inmiddels failliete smartphonemaker Essential heeft laten zien hoe de volgende smartphones van de fabrikant eruit hadden gezien. De PH-2 was een evolutie geweest ten opzichte van de PH-1, maar de PH-3 had een budgetmodel moeten worden.

De PH-3 had volgens Kevin Hoffman, die zijn blogpost inmiddels achter een wachtwoord heeft gezet, een telefoon moeten worden met relatief goedkope onderdelen, waaronder een oledscherm met al vastgesteld formaat en resolutie. Achterop is een camera-eiland te zien met plek voor drie lenzen en een flitser. Hoffman werkte naar eigen zeggen sinds september 2019 aan de smartphone. De smartphonemaker stopte vorige maand.

De PH-2 was in ontwikkeling vanaf de release van de PH-1 in 2017 en bouwt voor op het ontwerp van die telefoon. De tweede versie had onder meer water- en stofbestendigheid toegevoegd aan de behuizing en de rand iets ronder gemaakt, schrijft 9to5Google. De telefoon zou dicht bij een release zijn geweest, toen het bedrijf zich ging richten op het maken van de slimme speaker.

Essential was een telefoonfabrikant onder leiding van Android-oprichter Andy Rubin. De fabrikant heeft maar één product uitgebracht, de PH-1 in 2017. Het had plannen voor een slimme speaker. Bovendien werkte het bedrijf aan een lange en dunne smartphone die zou leunen op stembesturing, de GEM.