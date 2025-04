Hands-onvideo toont hoe Essential-smartphone PH-2 eruit had kunnen zien

Het korte leven van smartphonemaker Essential eindigde in 2020, met slechts één telefoon op de markt. Daardoor zag de tweede smartphone nooit het daglicht. Tot nu dan, want een ontwikkelaar heeft er een kunnen vinden. In een video toont hij wat had kunnen zijn.

Hoewel de PH-2 nooit op de markt is verschenen, zou deze dicht bij een release zijn geweest. Dat blijkt ook uit een video van Robin Wainwright, een softwareontwikkelaar die aan de Nova Launcher werkt. Hij wist een prototype van de nooit verschenen telefoon op eBay op de kop te tikken en maakte een video van het apparaat, schrijft The Verge.

In de video is te zien dat de telefoon vrij langwerpig is en een glazen behuizing heeft. Het amoledscherm is 5,7 inch groot en heeft een resolutie van 2160x560. Voorin zit ook een camera in het scherm ingebouwd. Verder heeft het apparaat een vingerafdrukscanner, al werkt deze op dit toestel niet. Het apparaat draait op Android en kan met swipegebaren aangestuurd worden. Veel van de apps zijn echter gewoon webapps.

Essential was een bedrijf van Andy Rubin, die eerder ook Android oprichtte. Het bedrijf bracht in 2017 zijn eerste smartphone uit, de PH-1. Daarvan werden volgens geruchten slechts 150.000 exemplaren verkocht. Direct nadat de PH-1 verscheen, werd gestart met de ontwikkeling van de opvolger, de PH-2. Maar voor dat toestel kon worden uitgebracht, ging Essential failliet.