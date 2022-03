Oprichters achter Essential Phone komen in zomer 2022 met eerste smartphone

Voormalig Essential-topman Jason Keats zal met zijn nieuwe bedrijf OSOM komende zomer een nieuwe smartphone op de markt brengen, de OSOM OV1. De OV1 wordt een privacygerichte Android-telefoon, die niet voorzien gaat zijn van het modulaire accessoiresysteem van Essential.

Dat zegt Keats in gesprek met Android Police. Android Police toont in een korte teaservideo een paar eerste beelden van de OV1, waarin te zien is dat de telefoon voorzien gaat zijn van een camera-eiland met twee camera's en een flitser en dat er een vingerafdrukscanner op de achterkant komt, net als op de Essential-phone zat. In februari gaat OSOM meer details delen over de telefoon en zomer 2022 moet deze op de markt komen. Keats zegt dat de OV1 een 'flagship-grade' Androidtoestel moet worden.

In het gesprek met Android Police zegt Keats dat de telefoon niet voorzien gaat zijn van het modulaire accessoiresysteem van de Essential-phone, omdat dit de engineers van Essential 'de nodige kopzorgen bezorgde'. Keats verwacht dat de telefoon niet dezelfde problemen met de ontvangst zal hebben die de Essential PH1 wel had.

De belangrijkste verandering is op softwaregebied, stelt Keats. De telefoon wordt voorzien van een eigen versie van Android, gericht op privacy. Gebruikers moeten '100 keer krachtigere' privacyfeatures krijgen dan met stock Android, onder meer door gebruikers meer vrijheid te geven om instellingen aan te passen en door op ontwikkelaarsniveau aanpassingen te doen aan Android. Eerder zei Keats al dat het makkelijk moet zijn om functies als GPS en camera's uit te schakelen zonder dat de software deze functies zelf weer inschakelt.

Het bedrijf van Keats werd november vorig jaar wereldkundig gemaakt. OSOM staat voor Out of Sight, Out of Mind en wordt gerund door onder meer acht voormalig Essential-medewerkers. Essential-oprichter en voormalig Google-topman Andy Rubin heeft niets met het bedrijf te maken. Een jaar geleden zei Keats dat eind 2021 het eerste product van OSOM op de markt moest komen. Dat is niet gelukt, en wordt dus volgens de nieuwe planning zomer 2022. Het bedrijf wil over de komende drie jaar zeven tot acht producten uitbrengen. Dat zullen niet alleen maar smartphones zijn, maar kunnen ook andere hardware- en softwareproducten zijn.