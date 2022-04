Prototype slimme speaker van Essential verschijnt op eBay

Op eBay is een prototype verschenen van een slimme speaker van het inmiddels opgedoekte bedrijf Essential, van Android-oprichter Andy Rubin. De zogenaamde Essential Home moest zo veel mogelijk via het lokale netwerk werken.

De eBay-verkoper, die op basis van zijn ontvangen feedback op het platform niet de boel lijkt te belazeren, geeft geen verdere informatie. Hij noemt het een prototype en op de foto's is een aantal dingen te zien: het Essential-logo en dat hij op Android 8 draait. Het is voor het eerst dat er echte foto's van het apparaat te zien zijn; tot op heden hadden we alleen conceptrenders. Hij wil 900 dollar voor het apparaat, exclusief verzendkosten vanuit de VS.

Lichtelijk opvallend is dat bij de onthulling van de speaker het de bedoeling was dat het draaide op 'Ambient OS', een nieuw besturingssysteem. Dat is bij dit prototype niet het geval. Wellicht dat Android gebruikt werd om de hardwarefuncties van het apparaat te testen terwijl Ambient OS nog in de stijgers stond.

Ambient OS zou zo veel mogelijk slimmespeakerfuncties offline verrichten. Waar mogelijk zou Ambient OS de bediening van de verschillende apparaten aansturen via het lokale netwerk, in plaats van het gebruik van api's 'in de cloud'. Ook zouden gebruikersgegevens zoveel mogelijk lokaal worden opgeslagen. De stemassistent, die van kunstmatige intelligentie gebruik had maakt, zou ook lokaal op het apparaat zelf draaien.

Het bedrijf van de Android-oprichter was geen heel lang leven beschoren. Het in 2015 opgerichte bedrijf sloot in 2020 weer zijn deuren. In die tijd heeft het een product op de markt gebracht: de Essential Phone, ook wel de PH-1 genoemd. Het was zo ongeveer de eerste mainstream-smartphone die gebruik maakte van een inkeping in het scherm voor de frontcamera, wat meer ruimte overliet voor de display. Essential had verder plannen voor een lange, dunne smartphone genaamd de Gem.