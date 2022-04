Square Enix kondigt Kingdom Hearts IV aan met trailer

Kingdom Hearts 4 is officieel in de maak. Square Enix bevestigt dat in de vorm van een nieuwe trailer voor de game. Een releasedatum en een lijst met platformen waarop de game moet gaan verschijnen, zijn er nog niet.

De trailer werd getoond ter ere van de 20-jarige verjaardag van Kingdom Hearts; de eerste game in de franchise kwam op 28 maart 2002 uit. Het jubileum vierde Square Enix in Tokyo met onder andere live verschijningen van ontwikkelaars van de games. In dezelfde trailer wordt eerst ook een mobile game van Kingdom Hearts aangekondigd, genaamd Kingdom Hearts Missing-Link. Die heeft in 2022 een gesloten bètatest voor iOS en Android. Daarnaast wordt er in de trailer een nieuw hoofdstuk van een andere mobile game getoond.

In een bekendmaking van deel vier, onder andere gedeeld door Kotaku, spreekt Square ervan dat dit nieuwe verhaal de Lost Master Arc heet. Het speelt zich af in de wereld Quadratum, bestaande uit een realistisch ogende stad. Meteen in het begin mag hoofdpersoon Sora het openemen tegen een reusachtige vijand. Ook wordt een nieuw personage, Strelitzia, geïntroduceerd en passeren Donald en Goofy de revue.

Hoewel platformen nog niet bekendgemaakt zijn, kwam de vorige Kingdom Hearts 'met een nummer' uit op de PS4 en Xbox One, enkele jaren later gevolgd door Windows en de Switch.

Trailer Kingdom Hearts IV start op 4:06, daarvoor worden twee mobile games getoond