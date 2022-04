Square Enix-ceo wil gamers via blockchain compenseren voor maken in-game content

Square Enix-ceo Yosuke Matsuda wil gamers die user generated content maken belonen via een blockchaintechnologie. Games zouden op deze manier in de toekomst doorontwikkeld kunnen worden door de community.

Traditionele gameontwikkeling betreft volgens Matsuda het afleveren van een afgewerkt product, maar er zou meer uit de community van gamers gehaald kunnen worden. "In de toekomst willen we 'autonome gamecontent leveren'", zo zegt hij in een interview met Yahoo Japan vertaald door VGC. "Een bepaald deel van de gamers wil bijdragen aan het interessanter maken van een game door nieuwe gamemodi en manieren van spelen te creëren. In de toekomst willen we de kracht van deze spelers gebruiken om games te maken die blijven doorontwikkelen."

De Japanse ceo stelt dat blockchaintechnologie kan helpen bij het waarmaken van dit concept. "In plaats van te berusten op de welwillendheid [van spelers] kunnen we degenen die de ontwikkeling helpen stimuleren door middel van blockchaintechnologie."

Matsuda legt niet verder uit in wat voor vorm spelers beloond worden, maar schreef begin dit jaar in een blogpost dat Square Enix een eigen cryptomunt zou willen uitbrengen. Over de gehele game-industrie wordt geëxperimenteerd met het concept blockchain, al stuiten uitgevers doorgaans op veel kritiek van gamers. Ook Matsuda's statement van begin dit jaar werd veel bekritiseerd.