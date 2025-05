Square Enix wil dit jaar meerdere blockchaingames aankondigen

Square Enix werkt aan meerdere onaangekondigde blockchaingames, waarvan het in ieder geval een deel dit jaar wil aankondigen. Het bedrijf hoopt dat die spellen voor groei kunnen zorgen, al erkent de gamemaker dat er vorig jaar veel problemen waren rondom blockchain.

Yosuke Matsuda, bestuursvoorzitter van Square Enix, zegt dat het bedrijf meerdere blockchainspellen in ontwikkeling heeft. Een deel daarvan is vorig jaar al aangekondigd; het bedrijf wil dit jaar meer blockchaingames onthullen. Het was al langer duidelijk dat het bedrijf in dergelijke blockchainspellen gelooft, maar de nieuwe uitspraken geven aan dat Matsuda blockchain breed wil integreren binnen Square Enix' spellen.

Bij zijn nieuwjaarsbrief geeft de bestuursvoorzitter niet aan om wat voor games het gaat of hoe ze de blockchain moeten gebruiken. Eerder zei hij wel dat gamers ermee gecompenseerd zouden kunnen worden voor in-gamecontent die ze maken. Matsuda zegt verder dat hij verwacht dat blockchainspellen voor groei binnen het bedrijf kunnen zorgen en dat Square Enix blockchain als de belangrijkste investering op de langere termijn van het bedrijf ziet.

Tegelijkertijd erkent hij dat blockchain vorig jaar een omstreden jaar had, waarmee hij doelt op de volatiele nft- en cryptovaluta markt, en de fraude rondom cryptovalutabeurs FTX. De Square Enix-topman denkt echter dat deze problemen juist goed kunnen zijn voor de blockchainmarkt, als dit leidt tot meer regels en transparantie. Op die manier zou de blockchainmarkt in 2023 kunnen groeien, is zijn gedachte.

Square Enix is een van de meest uitgesproken grote gamemakers als het om blockchaingames gaat. Ubisoft en Stalker 2-maker GSC Game World probeerden dit eerder ook, maar Ubisofts project was nauwelijks succesvol en GSC schrapte de plannen na kritiek van spelers.