Nieuwe N-serie processors van Intel heeft alleen maar E-cores

Intel kondigt vandaag een nieuwe generatie van zijn goedkoopste laptopprocessors aan. Zoals de fabrikant eerder heeft aangekondigd heten die niet langer Celeron en Pentium, maar simpelweg 'Intel Processor'.

De vier nieuwe processors maken gebruik van de Gracemont-cores, die we al kennen als de E-cores in de Alder Lake- en Raptor Lake-processors. In de vandaag geïntroduceerde modellen worden die dus niet gecombineerd met P-cores. De versies met acht cores heten Core i3 N305 en N300, de uitvoeringen met vier cores gaan door het leven onder de nieuwe serienaam: Intel Processor N200 en N100.

Voor dit segment is het gebruikte Intel 7-productieprocedé niet nieuw, maar de Gracemont-architectuur bevat wel de nodige verbeteringen ten opzichte van voorganger Tremont. De processors beschikken over een geïntegreerde gpu met maximaal 32 execution-units, inclusief een AV1-decoder. Ze kunnen gecombineerd worden met Lpddr5-, DDR5- of DDR4-geheugen en opslag in de vorm van UFS 2.1, eMMC of een reguliere ssd. De tdp's liggen tussen de 6 en 15W.

Vooral instaplaptops en desktops die gebruikmaken van laptophardware, zoals goedkope mini-pc's en all-in-ones, zullen gebruik gaan maken van de nieuwe chips. Er komen vooralsnog geen 'echte' desktopprocessors met alleen maar E-cores beschikbaar.