Intel kondigt op 10nm geproduceerde Pentium- en Celeron-processors aan

Intel heeft de Jasper Lake-generatie van Pentium Silver-chips en Celerons aangekondigd. Dit zijn op 10nm geproduceerde dualcores en quadcores met Tremont Atom-cores, waarmee Intel zich met name op systemen voor educatie zoals Chromebooks richt.

De Intel Jasper Lake-processors verschijnen in de N-series van Celerons en Pentium Silvers. Het gaat vooralsnog om zes processors: vier quadcores en twee dualcores. De processors ondersteunen geen HyperThreading. Drie processors hebben een basisklokfrequentie van 2GHz en een tdp van 10W en zijn vooral voor desktops. Drie laptopchips zijn zuiniger en combineren een tdp van 6W met een basiskloksnelheid van 1,1GHz.

De Pentium- en Celeron-cores kunnen over een gedeelde L2-cache van 1,5MB en 4MB L3-cache beschikken. De geïntegreerde gpu is een Gen11 UHD-model met 32, 24 of 16 execution units. Het gaat dus niet om gpu's op basis van Intels nieuwe Xe-architectuur.

De makers van systemen kunnen de socs met DDR4 of Lpddr4x combineren. De eerste laptops met de chips komen in het eerste kwartaal van dit jaar beschikbaar. Later dit jaar verschijnen desktopsystemen met de nieuwe Pentiums en Celerons.

Model Cores/

Threads Kloksn./

Turbo L2-cache L3-cache Gpu EU's Gpu-kloksn. Lpddr4x Tdp Prijs Mobiel Pentium Silver N6000 4 / 4 1,1 / 3,3 GHz 1,5 MB 4 MB UHD 32 ? / 850 MHz 2.933 MHz 6 W ? Pentium Silver N5030 4 / 4 1,1 / 3,1 GHz 4 MB – HD 605 18 200 / 750 MHz 2.400 MHz 6W $161 Celeron N5100 4 / 4 1,1 / 2,8 GHz 1,5 MB 4 MB UHD 24 ? / 800 MHz 2.933 MHz 6 W ? Celeron N4120 4 / 4 1,1 / 2,6 GHz 4 MB – HD 600 12 200 / 700 MHz 2.400 MHz 6W $107 Celeron N4500 2 / 2 1,1 / 2,8 GHz 1,5 MB 4 MB UHD 16 ? / 750 MHz 2.933 MHz 6 W ? Celeron N4020 2 / 2 1,1 / 2,8 GHz 4 MB – HD 600 12 200 / 650 MHz 2.400 MHz 6W $107 Desktop Pentium Silver N6005 4 / 4 2 / 3,3 GHz 1,5 MB 4 MB UHD 32 ? / 900 MHz 2.933 MHz 10W ? Pentium Silver J5040 4 / 4 2 / 3,2 GHz 4 MB – HD 605 18 250 / 800 MHz 2.400 MHz 10W $161 Celeron N5105 4 / 4 2 / 2,9 GHz 1,5 MB 4 MB UHD 24 ? / 800 MHz 2.933 MHz 10W ? Celeron J4125 4 / 4 2 / 2,7 GHz 4 MB – HD 600 12 250 / 750 MHz 2.400 MHz 10W $107 Celeron N4505 2 / 2 2 / 2,9 GHz 1,5 MB 4 MB UHD 16 ? / 750 MHz 2.933 MHz 10W ? Celeron J4025 2 / 2 2 / 2,9 GHz 4 MB – HD 600 12 250 / 700 MHz 2.400 MHz 10W $107

Intel Jasper Lake (vetgedrukt) versus de vorige generatie: Intel Gemini Lake Refresh