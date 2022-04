Details van Intel Celeron- en Pentium-cpu's met 10nm-Tremont-cores verschijnen

Intels komende Jasper Lake-processors krijgen Atom-cores van de Tremont-generatie, die op 10nm worden gemaakt. Details over nieuwe Pentium- en Celeron-processors voor desktops en laptops op basis van deze architectuur zijn online gezet.

Volgens FanlessTech komen de Jasper Lake-processors begin 2021 terecht in budgetlaptops en passief gekoelde desktop-pc's. De site noemt niet waar de details vandaan komen, maar is goed ingevoerd als het gaat om componenten voor zuinige en stille pc's. De site noemt details van zes processors; drie 10W-modellen voor desktops en drie 6W-varianten voor laptops.

In beide gevallen gaat het om één Pentium Silver-model en twee Celeron-varianten. De Jasper Lake-processors zijn de opvolgers van de cpu's in de Gemini Lake-serie. Die generatie maakte nog gebruik van Goldmont+-cores, die op 14nm worden gepresenteerd. De Tremont-architectuur en overstap naar 10nm zouden voor flinke prestatieverbeteringen moeten zorgen.

Specificaties Intel Jasper Lake (volgens FanlessTech) Architectuur Cores/threads Kloksn. Max. turbo (alle cores) Gpu Tdp Pentium Silver N6005 Tremont, 10nm 4/4 2,0GHz 3,3GHz Gen11 10W Celeron N5105 Tremont, 10nm 4/4 2,0GHz 2,8GHz Gen11 10W Celeron N4505 Tremont, 10nm 2/2 2,0GHz 2,9GHz Gen11 10W Pentium Silver N6000 Tremont, 10nm 4/4 1,1GHz 3,1GHz Gen11 6W Celeron N5100 Tremont, 10nm 4/4 1,1GHz 2,8GHz Gen11 6W Celeron N4500 Tremont, 10nm 2/2 1,1GHz 2,8GHz Gen11 6W

Specificaties Intel Gemini Lake Refresh Architectuur Cores/threads Kloksn. Max. turbo. (enkele core) Gpu Tdp Pentium J5040 Goldmont+, 14nm 4/4 2GHz 3,2GHz Gen9.5 10W Celeron J4125 Goldmont+, 14nm 4/4 2GHz 2,7GHz Gen9.5 10W Celeron J4025 Goldmont+, 14nm 2/2 2GHz 2,9GHz Gen9.5 10W Pentium N5030 Goldmont+, 14nm 4/4 1,1GHz 3,1GHz Gen9.5 6W Celeron N4120 Goldmont+, 14nm 4/4 1,1GHz 2,6GHz Gen9.5 6W Celeron N4020 Goldmont+, 14nm 2/2 1,1GHz 2,8GHz Gen9.5 6W

Op papier lijken de specificaties van de nieuwe processors grotendeels op die van hun voorgangers. De maximale turbosnelheid is iets hoger. Een groter verschil is echter dat volgens FanlessTech de snelheden op alle cores tegelijk gehaald kunnen worden. Bij de Gemini Lake-generatie is de genoemde turbosnelheid de maximale snelheid die één core kan halen. Verder bieden de Tremont-cores vermoedelijk een hogere ipc , waardoor de nieuwe processors ook bij gelijke kloksnelheden beter presteren.

Ook hebben de nieuwe processors meer grafische rekenkracht, door het gebruik van een Intel-igpu van de elfde generatie. Dat is dezelfde generatie igpu's als in de Ice Lake-processors van Intel. De nieuwe Pentiums en Celerons gebruiken niet de Xe-architectuur van Tiger Lake, dat is de twaalfde generatie. De hoeveelheid L2-cache blijft met 4MB gelijk.

Intel Tremont-cores

Eind vorig jaar kondigde Intel de Tremont-generatie van de Atom-architectuur al aan. Eerder dit jaar bracht de fabrikant zijn Lakefield-soc uit, die één krachtige Sunny Cove-core combineert met vier van deze zuinige Tremont-cores. Tweakers publiceerde een review van de Samsung Galaxy Book S, waar zo'n Lakefield-soc in zit.