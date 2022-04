Hands-on video toont Xiaomi Mi 10 Ultra met frontcamera achter scherm

In een hands-on video is een Xiaomi Mi 10 Ultra-variant te zien met een frontcamera achter het scherm. De versie van die telefoon die onlangs officieel werd uitgebracht in China, heeft een gat in het scherm voor de camera.

In de video die is te zien op Weibo worden twee versies van de Xiaomi Mi 10 Ultra vergeleken: de variant met het gat in het scherm voor de frontcamera en een uitvoering zonder gat, waarbij de frontcamera achter het scherm is verwerkt. De telefoons zien er verder identiek uit.

De frontcamera achter het scherm is in gebruik niet of nauwelijks te zien. Alleen bij een witte achtergrond is een streepje zichtbaar op de plek waar de camera zit. Bij andere achtergrondkleuren of het tonen van foto's, is de verborgen camera niet zichtbaar in de video.

Xiaomi maakte eind augustus bekend volgend jaar smartphones met een frontcamera achter het scherm uit te zullen brengen. Daarvoor gebruikt de fabrikant de derde generatie van zijn Under-Display Camera-techniek, die beter zou zijn dan de implementaties die nu al op de markt zijn.

Of en wanneer er daadwerkelijk een variant van de Mi 10 Ultra met camera achter het scherm uitkomt, is niet duidelijk. Het toestel dat in de video wordt getoond, is mogelijk een prototype. Het toestel zou kunnen dienen als een showcase voor de techniek, voordat die in massaproductie gaat volgend jaar.

Volgens geruchten komt er mogelijk een versie van de Xiaomi Mi 10 Ultra met camera achter het scherm uit in oktober of november. Xiaomi bracht de Mi 10 Ultra in augustus uit in China. Het is het meest geavanceerde toestel van de fabrikant tot nu toe.