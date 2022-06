Xiaomi kondigt Mi 10 Ultra aan met 120W-snelladen en 50W draadloos laden

Xiaomi heeft zijn Mi 10 Ultra aangekondigd in China. Het nieuwe topmodel kan snelladen met 120W, draadloos laden met 50W en heeft een periscopische camera met een telelens. Het 6,7"-oledscherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz.

Net als de eerdere Mi 10-modellen heeft de Mi 10 Ultra een Snapdragon 865-soc. Xiaomi combineert die met 8GB tot 16GB aan lpddr5-geheugen en 128GB tot 512GB aan ufs 3.1-opslag. Het toestel heeft een 4500mAh-accu die uit twee helften bestaat. Daardoor is snelladen met 120W mogelijk, omdat beide helften gelijktijdig geladen worden. Volgens Xiaomi is het toestel na 5 minuten voor 41 procent geladen en duurt het 23 minuten om de telefoon volledig op te laden.

Verder is de Xiaomi Mi 10 Ultra de eerste telefoon die met 50W draadloos kan worden geladen. En volledige oplaadbeurt duurt dan 40 minuten. Ook kan de telefoon zelf andere accessoires draadloos opladen, net als bij de eerdere Mi 10-telefoons gaat dat met 10W.

Het scherm is net als bij de andere Mi 10-modellen een 6,7"-oledpaneel met een fhd+-resolutie. De Mi 10 Ultra heeft echter een verversingssnelheid van 120Hz, bij de eerdere uitvoeringen is dat 90Hz. Volgens de fabrikant haalt het scherm een piekhelderheid van 1120cd/m². Er zit een rond gat in het scherm om plaats te maken voor de frontcamera.

Xiaomi voorziet de Mi 10 Ultra van vier camera's. De primaire camera heeft een grote 48-megapixelsensor van het 1/1,32"-formaat, met optische en elektronische beeldstabilisatie en dual native iso-techniek. De ultragroothoekcamera heeft een 20-megapixelsensor en er is een 12-megapixelsensor met 2x 'zoom' ten opzichte van de primaire camera, die is bedoeld voor portretfoto's.

De vierde camera is een 48-megapixelsensor, de Sony IMX586, gecombineerd met een periscopische telelens. Xiaomi noemt dit een '120x ultrazoomcamera' en claimt dat de lens 120x kan inzoomen. In werkelijkheid gaat het om een lens met een brandpuntsafstand van 120mm in kleinbeeldequivalent. Dat is zo'n 10x optische zoom ten opzichte van de 12mm-ultragroothoeklens. Ten opzichte van de primaire camera is dat zo'n 5x optische zoom. Xiaomi volgt daarmee de marketing van Samsung, die met zijn Galaxy S20 Ultra claimde 100x Space Zoom. In de praktijk levert dat geen nuttige resultaten op omdat dit alleen met digitale zoom haalbaar is.

Xiaomi brengt de Mi 10 Ultra in China volgende week uit voor prijzen vanaf 5299 yuan. Omgerekend is dat zo'n 648 euro. Of en wanneer het toestel in Nederland en België uitkomt, is nog niet bekend. Mocht de Mi 10 Ultra naar de Benelux komen, dan zal de prijs vermoedelijk hoger zijn. De reguliere Mi 10 en Mi 10 Pro zijn al wel te koop, die kosten momenteel respectievelijk zo'n 600 en 750 euro.