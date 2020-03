Huawei kondigt P40, P40 Pro en P40 Pro+ aan

De Chinese smartphonemaker Huawei heeft de smartphones P40, P40 Pro en P40 Pro+ aangekondigd. De drie telefoons draaien alledrie op de Kirin 990 5G-soc en hebben gelijkenissen in het ontwerp, maar de camera-set-up verschilt per telefoon.

De P40 heeft drie camera's aan de achterkant, de P40 Pro heeft er vier en de P40 Pro+ heeft er vijf. Bij de P40 gaat het om camera's met verschillende brandpuntsafstanden voor ultragroothoek, groothoek en tele met 3x zoom. Bij de P40 Pro is dat ultragroothoek, groothoek en tele met 5x zoom, samen met een tof-sensor. De P40 Pro+ heeft camera's met ultragroothoeklens, groothoeklens, telelens met 3x zoom en telelens met 10x zoom.

Weg van het licht in de camera met 10x zoom uit P40 Pro+

Dat laatste heeft Huawei voor elkaar gekregen door het brandpunt te verlengen door afbuigingen van het licht. Door het licht in totaal vijf keer af te buigen is de afstand tussen de lens en de sensor vergroot. Daardoor komt het brandpunt uit op 240mm in 35mm-equivalent; bij de P40 is dat 125mm en bij de P40 is dat 80mm.

Daarnaast hebben meer camera's de 'ryyb'-Bayer-layout. Dat is een Bayer-layout met rode, groene en blauwe pixels, maar Huawei heeft de groene pixels verruild voor gele voor een betere lichtopbrengst. De primaire camerasensor heeft daarbij een grootte van 1/1,28", goed voor een oppervlak van ongeveer 72 vierkante millimeter. Dat is iets groter dan de sensors van 69 vierkante millimeter dan die van de Samsung Galaxy S20 Ultra en Xiaomi Mi Note 10.

Aan de voorkant heeft de P40 een enkele frontcamera. Bij de P40 Pro en Pro+ zit daarnaast een ir-zender en -ontvanger voor gezichtsherkenning met infrarood. Bovendien kunnen gebruikers gebaren uitvoeren in de lucht, waarbij de sensor die kan herkennen.

Ook heeft de software wat functies erbij gekregen. Zo moet het mogelijk worden om passanten weg te halen van foto's en bij foto's gemaakt door een raam heen de reflectie van de telefoon te verwijderen. Huawei gebruikt daarvoor algoritmes die draaien op de npu's van de Kirin 990-soc. Dat zijn de chips die Huawei erin heeft gezet voor neurale berekeningen.

De P40 heeft een plat scherm, terwijl de Pro en Pro+ een scherm hebben dat aan alle zijden is gebogen. Dat moet dunne schermranden mogelijk maken. Ook hebben de P40's behalve twee simkaartsleuven ook e-sim-ondersteuning aan boord. De P40 en P40 Pro komen in april uit; de P40 Pro+ volgt in de zomer.

Net als de Mate Xs en Mate 30 Pro hebben deze telefoons geen Google-diensten aan boord. Huawei probeert dat te ondervangen met zijn eigen downloadwinkel App Gallery, het overzetten van apps van een oude telefoon via Phone Clone en de Huawei Mobile Services voor zaken als het weergeven van kaarten in apps.