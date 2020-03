Huawei P40 Pro bevat Amerikaanse onderdelen ondanks sancties

De nieuwe Huawei P40 Pro bevat onderdelen van Amerikaanse makelij, terwijl dat volgens de handelsrestricties van de VS helemaal niet zou mogen. De Financial Times ontdekte bij een teardown drie onderdelen van Amerikaanse komaf in een Huawei P40 Pro.

Het feit dat Huawei op de entity list van de Verenigde Staten staat, betekent dat Amerikaanse bedrijven niet aan Huawei mogen leveren wat de fabricage van nieuwe producten betreft. Toch trof de Financial Times in een P40 Pro rf-modules aan van de Amerikaanse bedrijven Qualcomm, Skyworks en Qorvo. Volgens FT-bronnen heeft Qualcomm een licentie van het Department of Commerce, het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken, maar voor Qorvo en Skyworks is dat niet zeker. Ook het ministerie zelf geeft daar geen commentaar op tegenover FT.

In de teardown is de P40 Pro ook vergeleken met de P30, uit maart 2019. Daarin waren meer Amerikaanse onderdelen te vinden dan in de P40 Pro, zoals nand-flash van Micron. Verder kwamen de overige onderdelen al van verschillende bedrijven uit verschillende landen in Azië. De P40 en P40 Pro+ zijn niet meegenomen in de test.

De Financial Times tekent verder aan dat de aandelenprijzen van Qualcomm, Skyworks en Qorvo kelderden toen het nieuws over de sancties tegen Huawei naar buiten kwam. Dat zou dus onterecht kunnen zijn, aangezien onderdelen van deze bedrijven onverminderd aanwezig zijn in Huawei-telefoons.