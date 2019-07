Amerikaanse overheid houdt handelsverbod Huawei vooralsnog in stand

Huawei staat nog steeds op de zwarte lijst wat betreft de handel met Amerikaanse bedrijven. Dat is intern meegedeeld door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken volgens Reuters. President Donald Trump zei afgelopen weekeinde dat Huawei van de zwarte lijst zou gaan.

De topman van het Office of Export Enforcement van het Bureau of Industry and Security, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken stuurde intern een e-mail om opheldering te geven over het beleid met betrekking tot Huawei. Het gaat dan onder andere om hoe medewerkers moeten omgaan met verzoeken voor licenties van Amerikaanse bedrijven om aan Huawei te mogen leveren.

Reuters heeft de e-mail ingezien en bericht dat hierin staat dat het Chinese bedrijf nog steeds op de zwarte lijst staat en Amerikaanse bedrijven dus niet mogen handelen met Huawei. De Amerikaanse President Donald Trump heeft afgelopen weekend gezegd dat Amerikaanse bedrijven weer technologie mogen verkopen aan Huawei. Het zou dan alleen mogen gaan om producten die geen relatie hebben met de nationale veiligheid van de VS.

Met zijn uitlatingen hoopte Trump waarschijnlijk de onderhandelingen tussen de VS en China over een handelsovereenkomst een impuls te geven. De uitspraak van de president kwam als een verrassing en sindsdien is onduidelijk wat de status van de Amerikaanse sancties met betrekking tot Huawei is.