'Google wil uitzonderingspositie in Amerikaans handelsverbod met Huawei'

Google heeft de Amerikaanse overheid ervoor gewaarschuwd dat het handelsverbod met Huawei ervoor kan zorgen dat het bedrijf een eigen Android-versie zal ontwikkelen die meer bugs bevat en daardoor vatbaarder is voor hacks. Google wil daarom een uitzonderingspositie in het verbod.

Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Door het handelsverbod zouden Huawei-telefoons geen Android-updates meer mogen ontvangen. Daarom zou het Chinese bedrijf een eigen versie van Android maken, die het bedrijf wel kan updaten. Google betoogt dat deze gemodificeerde versie waarschijnlijk meer bugs bevat dan de versie die Google zelf maakt. Daardoor zou deze versie ook sneller het risico lopen om gehackt te worden. Op die manier vormen de Huawei-telefoons sneller een nationaal veiligheidsrisico. Om dit risico te vermijden, vraagt Google om een uitzonderingspositie bij het handelsverbod.

De gesprekken tussen Google en de Amerikaanse overheid lopen volgens de krant achter gesloten deuren, beide partijen willen dan ook officieel niks bekend maken over de onderhandelingen. De Amerikaanse overheid verbood medio mei Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met Huawei en zeventig bedrijven die aan Huawei verwant zijn. Het handelsverbod is overigens wel met negentig dagen opgeschort. Huawei vecht dit verbod aan via de rechter.

Door het handelsverbod kan Google niet langer een Android-licentie verstrekken aan Huawei. Dat betekent dat Huawei over zou moeten stappen naar een opensource Android-variant zonder Google-apps en de Play Store. Beveiligingsupdates komen voor die versie later beschikbaar, ook krijgt Huawei dan geen toegang tot vroege Android-bèta's. Achter de schermen werkt Huawei ook aan een eigen besturingssysteem om, als het nodig is, Android te kunnen vervangen. Mogelijk zou dit besturingssysteem Ark OS gaan heten.