Microsoft begint bètaversie Xbox Game Pass voor de pc voor 4 euro per maand

Microsoft start vandaag met een bètaversie van de Xbox Game Pass voor de pc. Voor vier euro per maand kunnen spelers games downloaden en spelen op een Windows 10-pc. Hoeveel spellen beschikbaar zijn is nog niet bekend, Microsoft maakt er later vandaag meer over bekend.

Microsoft geeft om 22.00 uur Nederlandse tijd een presentatie op de E3, maar op moment van schrijven is de informatiepagina over de Game Pass al online. Consumenten kunnen de dienst ook meteen aanschaffen en gebruiken. De eerste maand kost 1 euro, daarna is het 4 euro per maand. Microsoft schrijft dat het om een bèta gaat, mogelijk gaat die prijs bij de volledige release omhoog.

Hoeveel spellen er beschikbaar zijn is niet duidelijk, Microsoft heeft het over 'ruim 100 games'. In de Microsoft Store is geen overzicht te zien van de spellen die bij het abonnement horen. Abonnees moeten vooralsnog zelf zoeken naar spellen die in het abonnement vallen, zoals Sea of Thieves en Forza Horizon 4. Voor abonnees komt dan een melding in beeld, waar staat dat zij het spel kunnen installeren of met korting kunnen aanschaffen. Abonnees krijgen namelijk 20% korting op spellen die onderdeel zijn van het abonnement, voor het geval dat ze de spellen ook na het beëindigen van het abonnement willen spelen. Ook krijgen zij 10% korting op uitbreidingen.

Xbox Game Pass is een abonnementsdienst waarmee spelers bepaalde spellen kunnen downloaden en installeren. Het is dus geen streamingdienst. In het abonnement zitten spellen van Xbox Game Studios, de door Microsoft zelf uitgebrachte spellen, maar ook games van onafhankelijke uitgevers. De spellen die in de Xbox Game Pass zitten worden volgens Microsoft gekozen 'op basis van hun classificatie en het plezier dat anderen eraan beleven'. Het aanbod rouleert, het kan dus zijn dat eerder geïnstalleerde spellen opeens niet meer speelbaar zijn.

Microsoft maakte eind mei bekend dat het de Xbox Game Pass-dienst naar de pc zou brengen. Het Amerikaanse bedrijf zei toen ook te willen werken met uitgevers als Bethesda, Deep Silver en Paradox. Het abonnement bestaat al een tijdje voor Xbox-gebruikers. Daar kost het 10 euro per maand. Via het Play Anywhere-initiatief, waarmee Xbox Game Studios ook op Windows 10 te spelen zijn, konden computergebruikers al via het Xbox Game Pass-abonnement computerspellen installeren. De Xbox Game Pass voor de pc-dienst bevat echter ook spellen die niet op de Xbox zijn verschenen, zoals Imperator: Rome.