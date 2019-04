Combinatie van Xbox Live Gold en Xbox Game Pass gaat 13 euro per maand kosten

Microsoft heeft Xbox Game Pass Ultimate aangekondigd, een combinatie van de huidige Xbox Game Pass- en Xbox Live Gold-abonnementen. De combinatie kost 13 euro per maand. Later dit jaar is het abonnement af te sluiten.

Momenteel kosten de twee abonnementen samen 17 euro per maand als ze los afgesloten worden. Dat is de prijs zonder eventuele kortingen. In de Benelux kost Xbox Live Gold 7 euro per maand en Xbox Game Pass 10 euro per maand.

Xbox Live Gold is het abonnement dat spelers met een Xbox-console nodig hebben als ze multiplayergames online willen spelen. Xbox Game Pass is een abonnement dat toegang geeft tot een collectie van games. Tegenwoordig brengt Microsoft al zijn first party-games direct uit via die dienst. Het is geen streamingdienst, games moeten geïnstalleerd worden op de harde schijf van de console.

Microsoft begint direct met een test met het abonnement. Een aantal leden van de Xbox Insider-community worden daarvoor uitgenodigd. Microsoft zegt nog niet wanneer het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement beschikbaar komt voor iedereen, maar dat zal ergens later dit jaar gebeuren.

Het abonnement komt naar alle markten waar de Xbox Game Pass wordt aangeboden; dat betekent dat het ook in de Benelux uitkomt. Microsoft heeft tegelijkertijd de Xbox One S All-Digital Edition aangekondigd. Dat is een variant van de Xbox One S, maar dan zonder schijflade.