Microsoft brengt Xbox One S zonder schijflade op 7 mei uit voor 230 euro

Microsoft heeft de Xbox One S All-Digital Edition officieel aangekondigd. De console is op het ontbreken van de schijflade na gelijk aan de reguliere Xbox One S. Er zit een 1TB-hdd in de console en Microsoft levert drie games mee.

Microsoft stelt dat de All-Digital Edition 70 euro goedkoper is dan de reguliere versie, maar dat klopt alleen als de adviesprijs van 300 euro van de Xbox One S wordt aangehouden. Die console met een 1TB-hdd en een game staat in de Pricewatch vanaf 224 euro.

Mogelijk gaat de prijs van het Xbox One S-model zonder schijflade nog omlaag. In een Nederlandstalig persbericht stelt Microsoft te verwachten 'het prijsverschil tussen beide consoles in de toekomst te kunnen behouden'.

De games die op de console staan zijn Minecraft, Forza Horizon 3 en Sea of Thieves. Andere games moeten digitaal aangeschaft worden, omdat de schijflade ontbreekt. De gewone versie van de Xbox One S heeft een uhd-blurayspeler en die blijft ook te koop.