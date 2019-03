Gerucht: Xbox One S zonder schijflade komt 7 mei uit en wordt goedkoopste Xbox

Microsoft zou de Xbox One S All Digital, een versie van de console zonder schijflade, op 7 mei willen uitbrengen. Behalve het ontbreken van de lade en de eject-knop zijn er geen fysieke verschillen met de Xbox One S.

In de nagemaakte render van de doos staat een icoon van een dvd-schijfje met streep erdoor en de tekst 'disc-free gaming', aldus Windows Central. De site, die bekendstaat om zijn goede bronnen binnen Microsoft, plaatst de originele foto niet om de bron van de informatie te beschermen. Windows Central noemt geen prijs van de console.

De hoeveelheid opslag van de All Digital-versie van de console bedraagt 1TB. In de doos zouden bovendien downloadcodes zitten voor Forza Horizon 3, Sea of Thieves en Minecraft. Een prijs noemt Windows Central niet, maar hij zou goedkoper zijn dan de huidige Xbox One S, die nu 239 euro kost. Daarbij moeten vooral mensen die niet eerder een Xbox hebben gehad, de nieuwe versie gaan kopen.

Er gaan al langer geruchten over een Xbox-variant zonder schijflade. De productie van de console zou door het weglaten van de mogelijkheid om gamediscs in te voeren een stuk goedkoper zijn.