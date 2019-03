Gerucht: Microsoft brengt vanaf mei Xbox One-versie zonder schijflade uit

Microsoft gaat naar verluidt in mei dit jaar een nieuwe Xbox One-versie uitbrengen waarbij de traditionele schijflade ontbreekt. Over de komst van een dergelijke versie van de Xbox One waren eerder al geruchten.

De website Windows Central meldt dat het op basis van eigen bronnen heeft vernomen dat de Xbox One-console zonder schijflade de naam 'Xbox One S All-Digital Edition' krijgt, met codenaam Maverick. Deze nieuwe versie zou vanaf begin mei leverbaar zijn. Het lijkt erop dat de nieuwe console bijna overal ter wereld op hetzelfde moment wordt uitgebracht, zo stelt Windows Central. Eventuele pre-orders zouden vanaf april kunnen worden geplaatst.

Microsoft heeft de komst van een dergelijke Xbox One-console zonder schijflade nog niet officieel bevestigd. Brad Sams van de website Thurott meldde in november vorig jaar als eerste dat hij van meerdere bronnen had vernomen dat Microsoft in 2019 een geüpdatete console uitbrengt zonder disc drive.

Sams zei toen al dat het ging om een Xbox One van de huidige generatie, iets dat wordt bevestigd door de door Windows Central genoemde naam, waar 'Xbox One S' in zit. Microsoft brengt deze console wellicht uit om de kosten verder te drukken; het weglaten van de schijflade zou die kosten wellicht verlagen met maximaal 100 dollar per exemplaar.

Deze Xbox One-console zonder schijflade zou dus nog van de huidige generatie zijn en staat los van de toekomstige Xbox-console, die wellicht in 2020 uitkomt. Dit project van de nieuwe Xbox zou de codenaam Scarlett dragen en het zou gaan om twee consoles: een reguliere versie die de berekeningen lokaal uitvoert en een goedkoper kastje dat gebruikmaakt van Microsofts nieuwe gamestreamdienst, genaamd Project xCloud.