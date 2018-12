Gerucht: Xbox One X-opvolger heeft codenaam Anaconda

De opvolger van de Xbox One X heeft naar verluidt de codenaam Anaconda gekregen van Microsoft. De fabrikant zou bezig zijn met het ontwikkelen van opvolgers voor zowel de Xbox One S als de Xbox One X. Deze zouden tijdens de feestdagen van 2020 uitkomen.

Jez Corden van Windows Central claimt van anonieme bronnen te hebben gehoord dat er twee versies van de Xbox One-opvolger in de maak zijn. Zo zou er een minder krachtige versie uitkomen, die de One S gaat vervangen en de codenaam Lockhart heeft.

De andere, krachtigere versie en opvolger van de One X zou voor nu Anaconda heten. Daarnaast claimt Corden dat Microsoft op zoek is naar manieren om de laadtijd van spellen te beperken en wellicht een extra ssd bij de Anaconda gaat leveren. Microsoft heeft nog niet inhoudelijk op de geruchten gereageerd.

Corden haalt in hetzelfde artikel een gerucht van Thurott aan. De website claimt dat Microsoft in januari een nieuwe versie van de Xbox One gaat aankondigen die geen optische drive heeft. Microsoft zou naast de console ook een speciale regeling aankondigen, waarmee gebruikers via bevoegde verkopers hun fysieke spelbibliotheek kunnen omzetten in een onlinebibliotheek. Microsoft heeft ook deze claim nog niet bevestigd.