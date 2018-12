Hyundai gebruikt vingerafdrukscanners voor openen en starten Santa Fe-suv

Hyundai demonstreert op een autoshow in China zijn Santa Fe-suv voor 2019, die vingerafdrukscanners in de deur en naast het stuur heeft om de auto te kunnen openen en starten met vingerafdrukken.

Verschillende gebruikers kunnen hun vingerafdruk registeren bij het systeem. Ze krijgen daarmee niet alleen toegang tot de auto; de Santa Fe herkent de gebruiker en past dan bijvoorbeeld de positie van de stoel en achteruitkijkspiegel aan. In de toekomst moeten ook de positie van het stuur en de klimaatinstellingen worden gepersonaliseerd.

Vooral het integreren van de vingerafdrukscanners in de deurklinken zou lastig zijn geweest, claimt ZDNet, omdat het systeem bestand moet zijn tegen verschillende weersomstandigheden. Hyundai heeft gekozen voor een capacitieve scanner met een foutmarge van 1:50.000.

Volgens de Korea Herald is Baidu's Duer-spraakassistent ge´ntegreerd en is er de optie om smartphones draadloos te laden. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet de Santa Fe 2019 in China op de markt verschijnen.