Hyundai experimenteert met twee touchscreens in autostuur

Hyundai werkt aan een i30-testauto om het gebruik van een stuur te testen waarop twee vrij grote touchscreens zijn geplaatst. De touchscreens kunnen worden gebruikt voor allerlei in te stellen commando's, zoals het aangeven van de richting.

De twee touchscreens zijn zo geplaatst dat ze in de buurt van de plaats zitten waar de bestuurder zijn handen normaal gesproken op het stuur heeft en zijn dus direct met de duimen te bedienen. De schermen zijn naar wens te configureren en er kunnen maximaal vijf virtuele knoppen op worden ingesteld. De informatie die op de twee schermen wordt getoond, verandert aan de hand van het gekozen menu en de specifieke rijsituatie. Daarnaast is er ondersteuning voor haptische feedback, waarvoor per scherm twee actuatormodules aanwezig zijn.

Volgens Hyundai past deze vernieuwing in een reeks updates die de Zuid-Koreaanse fabrikant in de afgelopen jaren bij de stuurwielen van zijn auto's heeft doorgevoerd. Het doel van deze twee aanraakgevoelige schermen in het stuur is om bepaalde commando's intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken. Het bedrijf zegt dat het bij zijn eigen auto's en die van concurrenten in de afgelopen jaren veelal een 'substantieel aantal knoppen' aantrof. Hyundai wil dit met onder andere de schermen in het stuur terugdringen om zodoende een 'schone interface' te creëren.

Hyundai meldt dat het onlangs samen met een Duits instituut een onderzoek heeft uitgevoerd naar afleidingen waarmee bestuurders tijdens het rijden te maken krijgen en waarbij ook is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de twee touchscreens in het stuur. In alle geteste situaties zou de 'virtuele cockpit' van de testauto ruimschoots onder de limieten voor afleiding blijven die door verschillende motorvoertuigveiligheidsorganisaties zijn vastgesteld. Bij de meest complexe situaties zouden testsubjecten hooguit een kleine mate van afleiding hebben ervaren, wat verder geen invloed had op de rijtaak.

De virtuele cockpit waarover Hyundai spreekt, wordt ook gevormd door een multi-layer display dat het traditionele instrumentenpaneel achter het stuur vervangt. Dit zijn in feite twee schermen die achter elkaar zijn geplaatst met een tussenruimte van 6mm. Door die afstand zijn volgens Hyundai 3d-effecten mogelijk en dat zou leiden tot minder afleiding bij het 'gidsen' van de aandacht van de chauffeur. De meest relevante informatie, zoals de snelheidslimiet, wordt op het voorste scherm getoond om direct de aandacht van de gebruiker te vangen.

Ook al is de i30 een bestaande hatchback in het assortiment van de autobouwer, de nieuwe virtuele cockpit zit in een vroege ontwikkelingsfase en is nog slechts een prototype. Dat betekent dat er voorlopig nog geen Hyundai-auto's met dit concept in de verkoop gaan. Wanneer dat wel het geval zal zijn, is nog onbekend.