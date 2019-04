Hellblade: Senua's Sacrifice komt volgende week uit voor Nintendo Switch

Ontwikkelaar Ninja Theory maakt bekend dat Hellblade: Senua's Sacrifice op 11 april uitkomt voor de Nintendo Switch en 30 euro kost. De game kwam in 2017 uit voor Windows en de PS4 en verscheen in 2018 ook voor de Xbox One.

De Switch-versie komt precies een jaar na het verschijnen van de Xbox One-versie uit. De releasedatum werd door Ninja Theory op Twitter bekendgemaakt. De game verschijnt alleen digitaal en kost dertig euro in de downloadwinkel van Nintendo.

In februari werd bekendgemaakt dat Hellblade naar de Switch komt, maar toen was de verschijningsdatum nog niet bekend. De Poolse studio QLOC zorgt voor het porten van de game naar de Nintendo Switch.

Hellblade: Senua's Sacrifice kwam in 2017 uit. De game is volledig in eigen beheer door Ninja Theory gemaakt en daardoor had de studio volledige vrijheid over de inhoud van het spel. Hellblade is een actiegame die verschillende genres combineert. De game heeft hack 'n slash-, puzzel- en horrorelementen.

Het spel is geïnspireerd op de noordse mythologie en de Keltische cultuur en het hoofdpersonage lijdt aan een psychose. De ontwikkelaar werkte samen met specialisten in de geestelijke gezondheidszorg, patiënten en neurowetenschappers om dat zo realistisch mogelijk weer te geven.

Na de oorspronkelijke release op de PlayStation 4 en Windows, verscheen de game in 2018 voor de Xbox One en er kwamen virtualrealityversies voor de Oculus Rift en de HTC Vive. Ontwikkelaar Ninja Theory werd vorig jaar door Microsoft ingelijfd. De studio is nu onderdeel van Microsoft Studios.