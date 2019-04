Roccat introduceert lichte gamekoptelefoon Noz met afneembare microfoon

Roccat heeft zijn nieuwe Noz-koptelefoon gepresenteerd. De koptelefoon weegt 210 gram en heeft een afneembare microfoon. De oorschelpen gaan over de oren. De koptelefoon kost omgerekend met btw 75 euro en is vanaf 18 april verkrijgbaar.

Roccat schrijft dat het geringe gewicht het comfort verbetert. Volgens het Duitse bedrijf is de bouwkwaliteit niet minder door het geringe gewicht en maakt de koptelefoon gebruik van metalen scharnieren en sliders van roestvast staal. De hoofdband is gemaakt van leer. De oorschelpen zijn over-ear, en krijgen een volumeknop voor het geluid en een dempknop voor de microfoon. Het materiaal van de oorschelpen is een 'extra zachte, ademende' stof.

De op gamers gerichte Noz krijgt twee 50mm-drivers met neodymium-magneten en geven frequenties weer van 10Hz tot 20kHz met een impedantie van 60Ω. De afneembare microfoon geeft frequenties weer van 100Hz tot 10kHz met een impedantie van 2,2kΩ. De koptelefoon heeft een 2,45m-lange 3,5mm-kabel.

Begin vorig jaar publiceerde Tweakers een round-up met vijf gamekoptelefoons. Toen kwam de Roccat Khan Pro als lichtste uit de test. Die koptelefoon weegt 239 gram.