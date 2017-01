Door Mark Hendrikman, dinsdag 3 januari 2017 15:17, 3 reacties • Feedback

Roccat onthult op de CES een gamingtoetsenbord met analoge switches onder de Q, W, E, A, S en D-toetsen. De toetsen kunnen gradaties aan druk aanvoelen en daarmee de invoer van een joystick nabootsen. De drie muizen hebben een sensor met een 12.000dpi-resolutie.

Het toetsenbord, genaamd de Isku+ Force FX, heeft membraanswitches en voor de analoge toetsen gebruikt het bedrijf een gepatenteerde technologie. Die analoge toetsen kunnen het bijvoorbeeld mogelijk maken om gamepersonages langzamer te laten lopen of in een racegame een flauwere bocht te nemen. Het toetsenbord heeft ook rgb-verlichting. De prijs moet op hetzelfde punt uitkomen als de 'gewone' Isku FX, die rond de 100 euro kost, schrijft The Verge. Een Nederlands bedrijf werkt aan een zelfde soort toetsenbord dat zij de Wooting One noemen. Deze gebruikt wel mechanische switches, maar is volgens de website van het bedrijf nog in productie.

De drie nieuwe muizen hebben heten de Leadr, Kone EMP en Kone Pure 2017. Ze hebben alle drie de nieuwe 'Owl-Eye'-sensor van Roccat. Deze meet 12.000dpi. De Leadr moet 'praktisch geen latency' hebben en wordt geleverd met een oplaadstation en een afneembare oplaadkabel. Hierdoor kan het signaal ook via de kabel doorgegeven worden.

De Kone EMP heeft naast de Owl-Eye-sensor twee rgb-lichtstrips, een gewicht van 116 gram en een ontwerp dat geschikt is voor gamers met grotere handen. De responstijd van de muis is 1ms. De Kone Pure 2017 is in principe hetzelfde als de Kone EMP, maar weegt 88 gram, is wat kleiner en heeft geen rgb-strips. Deze twee modellen maken van een bekabelde verbinding gebruik.

De prijzen van de muizen zijn nog onbekend. De Leadr en de Kone Pure moeten volgens Roccat half april in de winkels liggen en de Kone EMP en de Isku+ Force FX komen halverwege januari uit. Mogelijk gelden deze data alleen voor de VS en moeten consumenten in de Benelux langer wachten.