Roccat kondigt Kone Pure Ultra-muis van 66 gram aan

Roccat brengt deze week een nieuwe gamemuis uit. De Roccat Kone Pure Ultra heeft een optische sensor met een gevoeligheid van maximaal 16.000dpi en weegt ongeveer 66 gram. De muis gaat 70 euro kosten en is vanaf vrijdag verkrijgbaar in Europa.

De Kone Pure Ultra bevat een Owl-Eye 16K-sensor van Roccat, die gebaseerd is op de PWM3389 van Pixart. De gevoeligheid van de muis is instelbaar tot maximaal 16.000dpi in stappen van 50dpi. De muis heeft een maximale acceleratie van 50G en een polling rate van 1000Hz, wat wil zeggen dat de muis 1000 keer per seconde zijn positie doorgeeft aan de aangesloten computer. De lift-off distance van de sensor kan softwarematig tot minimaal 1mm hoog worden afgesteld.

De Kone Pure Ultra heeft dezelfde rechtshandige vorm als de vorige muizen uit de Kone Pure-serie. De muis komt in twee varianten: een zwarte en een witte versie. De zwarte variant weegt 66 gram, terwijl de witte iets zwaarder is met 66,5 gram. Vermoedelijk wordt de kabel niet meegerekend bij het gewicht. De muis maakt verder gebruik van mechanische switches van Omron, die bekendstaan om een relatief lichte klik in vergelijking met de switches van merken als Huano of Kailh. De muisknoppen zitten vast aan de behuizing.

De Kone Pure Ultra heeft een grootte van 11,5 bij 7 centimeter en een hoogte van 3,9 centimeter. De muis heeft een rubberen kabel van 1,8 meter lang, die volgens Roccat 'extra flexibel' is. Tegenwoordig stappen veel gamemuizen over op kabels van paracord, die enorm flexibel zijn en dus niet in de weg zitten bij het bewegen van de muis. Voorbeelden hiervan zijn de Glorious Model O en de Cooler Master MM710. Roccat maakt met de Kone Pure Ultra deze overstap dus niet.

De muis maakt gebruik van de softwaresuite van Roccat, waarmee de ingebouwde rgb-verlichting ingesteld kan worden. Ook kunnen gebruikers via de software macro's programmeren, die op het interne geheugen van de muis worden opgeslagen.

De Roccat Kone Pure Ultra is voorlopig alleen beschikbaar in Europa en Azië. In de winter van dit jaar wordt de muis verwacht in de Verenigde Staten. De muis krijgt een adviesprijs van 70 euro en is naar verwachting vanaf vrijdag beschikbaar in Nederland.