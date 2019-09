Logitech brengt draadloze G604-muis voor gamers uit voor 100 euro

Logitech komt met een nieuwe draadloze gamingmuis, de G604 Lightspeed. De muis gebruikt een enkele AA-batterij en heeft een accuduur van 240 uur. De G604 komt in de herfst uit en heeft een adviesprijs van honderd euro.

De G604 bevat de Hero 16k-sensor van Logitech. Deze sensor heeft een dpi van 16.000 en kan bewegingen met een snelheid van tien meter per seconde registreren. Logitech bracht eerder al de G502 Hero met deze sensor uit.

De G604 lijkt gebaseerd op de Logitech G602 uit 2013. De G604 bevat, net als de G602, zes programmeerbare knoppen aan de linkerzijde. De G604 kan worden aangesloten via de Logitech Lightspeed-technologie en bluetooth. Hierdoor kan de muis ook zonder Lightspeed-adapter gebruikt worden en kan de muis op meerdere pc's tegelijkertijd worden aangesloten. Wisselen tussen Lightspeed en bluetooth gaat via een knop aan de bovenkant van de muis.

Via Lightspeed is maximaal 240 uur non-stop te gamen met een enkele AA-batterij. Voor gebruik via bluetooth noemt Logitech een batterijduur van maximaal 5,5 maanden maar dat is bij niet nader omschreven 'standaardgebruik'. De G604 bevat geen verlichting, wat waarschijnlijk zal helpen met de batterijuur van het apparaat. De muis weegt inclusief batterij zo'n 135 gram. De G604 komt in de herfst uit. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.