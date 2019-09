OnePlus bevestigt 90Hz-scherm voor 7T-serie en aankondiging op 10 oktober

OnePlus onthult de OnePlus 7T-serie op 10 oktober om 17.00 uur tijdens introductie-evenementen in onder andere Londen en Den Haag. De fabrikant bevestigt alvast dat de smartphones een 90Hz-scherm bevatten.

Dat 90Hz-scherm 'werkt vloeiender dan ooit tevoren', staat in het persbericht en op de site. Bij de OnePlus 7 had de Pro-versie een 90Hz-scherm met amoledpaneel. "Het scherm is het onderdeel van je smartphone waar je het meest mee te maken hebt, dus het is logisch om daarin te investeren", meldt Pete Lau, ceo van OnePlus. Verdere specificaties maakt het bedrijf niet bekend.

Vorige week verscheen het gerucht dat de fabrikant de OnePlus 7T op 10 oktober aankondigt en dat blijkt te kloppen. Wereldwijd zijn er die dag introductie-evenementen. In Nederland is dat in Den Haag het geval.

Details over de OnePlus 7T en 7T Pro verschenen in de afgelopen weken als gerucht. De toestellen krijgen naar verluidt beide een Snapdragon 855 Plus en drie camera's. Beide camera's hebben naar verluidt een primaire 48-megapixelcamera en een 16-megapixelsensor met ultragroothoeklens. De 7T heeft daarnaast een 12-megapixelcamera met '2x zoom' en de Pro een 8-megapixelvariant met '3x zoom'. Bij de Pro wordt de accucapaciteit volgens het gerucht 4085mAh, bij de 7T 3800mAh.