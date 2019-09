Proximus gaat OnePlus-telefoons verkopen

De Belgische provider Proximus gaat telefoons van het Chinese merk OnePlus verkopen. Dat hebben de provider en fabrikant bekendgemaakt. De samenwerking begint met de verkoop van de OnePlus 7T-serie, die op 12 oktober begint.

De eerste fysieke winkelverkoop van OnePlus-telefoons bij Proximus vindt plaats op 12 oktober in de Proximus Shop Saint Gilles Espace Louise in Brussel. Dat is enkele dagen na de Europese aankondiging van de OnePlus 7T-serie. De fabrikant kondigde de 7T afgelopen week aan, maar zei toen al te wachten met de release tot na 10 oktober. De Chinese smartphonemaker zei niets over een opvolger voor de OnePlus 7 Pro, die dit voorjaar uitkwam.

Het is niet de eerste deal met een provider in de Benelux voor OnePlus. De fabrikant werkt al samen met T-Mobile in Nederland. Dat gebeurt sinds dit voorjaar. De Chinese fabrikant is afgestapt van zijn strategie om zijn telefoons alleen online te verkopen zonder deals met providers om zo de kosten te drukken.

OnePlus heeft de details van zijn 7T naar buiten gebracht, maar heeft nog geen prijs genoemd voor de Europese markt. De telefoon kost in de VS 599 dollar. Dat is 50 dollar meer dan de 6T vorig jaar; de OnePlus 7 kwam niet uit in de VS.